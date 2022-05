A pesar de que todavía no estamos de lleno en verano, son muchos rostros conocidos que presumen de un bronceado dorado. Lo cierto es que lo lucen durante los 365 días del año pero nuestra envidia (sana) se acentúa sobre todo en esta época. Es ahora cuando empezamos a enseñar piernas y brazos y somos muchas las que todavía tenemos ese blanco nuclear que tanto odiamos. Pero este no es el caso de Mar Flores que, radiante, presume de un bronceado perfecto. A pesar de esto, se ha decantado por un vestido para su último acto en la capital madrileña que todavía potencia más ese color tostado que no nos puede gustar más. Al igual que el vestido.

Mar flores ha posado en el photocall de unos premios de decoración de una conocida revista de moda. Para la ocasión, y haciendo alarde de que a moda a ella no le gana nadie, se ha decantado por un espectacular vestido en amarillo de marca española. Se trata del modelo Isleta de la firma Mar Lo Mon. Es un diseño en midi en color amarillo, corte a la cintura, donde nace una falda infinita y escote palabra de honor con detalle en él que aportan sensualidad y feminidad a la mujer.

Mar Flores se ha decantado por un vestido ‘made in Spain’

Lo más de este vestido es que está íntegramente diseñado y confeccionado en España, concretamente en Almería. Por este motivo no es de extrañar que evoque directamente a las paradisíacas playas de Cabo de Gata. Este vestido tiene un precio de 149,99 euros y, si te gusta, estás de enhorabuena porque de momento está disponible en todas las tallas (desde la S hasta la L). Eso sí, no sabemos hasta cuando porque cuando se lo veas a Mar Flores lo vas a querer en tu armario sí o sí. Un modelo perfecto para los atardeceres en la playa o para triunfar en la ciudad como es el caso de la maniquí. Ella lo ha combinado con . zapatos de Prada y un bolso de mano de la misma firma española. Sin lugar a dudas, un triunfo para triunfar. Como colofón final, un beauty look muy natural. Un maquillaje «efecto cara lavada» y su larga melena peinada con ondas hacia un lado. ¡No nos puede gustar más! Te lo mostramos al completo.