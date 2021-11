Es capaz de crear looks a los que no se les puede poner una pega. Y a estas alturas se conoce mejor que nadie y sabe lo que le queda estupendamente, que suele ser casi todo, y lo que no le sienta tan bien. Mar Flores tiene un estilo propio y por eso puede convertirse en una buena consejera a la hora de encontrar esas prendas claves que no deben faltar en nuestro armario. La modelo, convertida en diseñadora de éxito, nos lo deja claro con algunas de las prendas de la nueva colección de su firma Mar Flores Madrid… ¡Y las queremos todas!

Las prendas de la nueva colección de Mar Flores: básicos para el fondo de armario

Su cuenta de Instagram se ha convertido en uno de esos espacios en los que comparte pinceladas de su vida, también algunos entrenamientos y muchos looks. Algunos son de grandes diseñadores, españoles y extranjeros, cuyas creaciones estrena en los grandes eventos a los que asiste en sus viajes por distintas partes del mundo, pero otros son en clave low cost y ahora, también firmados por ella misma.

Porque Mar Flores ha sacado una colección bajo su nombre y no ha podido encontrar mejor modelo que ella misma para mostrar las prendas que componen lo nuevo de Mar Flores Madrid. Entre las piezas ideadas por la modelo para este otoño hay un poco de todo: desde pantalones vaqueros hasta bolsos y cinturones. Todo ello para crear estilismos cómodos y prácticos que se adaptan al día a día.

Una ropa hecha para vivirla

La modelo opta por prendas que sirvan tanto para un día de oficina como para esos ratos de ocio o tardes de paseo por la ciudad. Ella misma luce ya algunas de sus creaciones, como un jersey de manga corta y cuello alto en un favorecedor azul o una biker al estilo clásico, en negro

Lo hizo para presentar una nueva colección que no puede ser más otoñal gracias a estampados como el príncipe de gales o la pata de gallo que ha incluido en americanas y abrigos. También en gorros de lana y bufandas que se antojan más que adecuadas para la bajada de las temperaturas.

El apoyo de sus incondicionales

Las nuevas prendas de Mar están a la venta en su web y también en las dos tiendas físicas que tiene en Madrid y tienen unos precios de lo más asequibles. Esta es la colección de otoño y a buen seguro que amigas con Elsa Anka o Eugenia Osborne vuelven a lucir las prendas de la madrileña, porque ya lo han hecho en más de una ocasión desde que se lanzara al mundo del diseño. Mar Flores arrancó con una colección de bolsos que ahora se ha convertido en toda una línea en la que ya solo le faltan los zapatos, que seguro que son su próxima inclusión.