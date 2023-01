No nos cansamos de repetir que Mar Flores mejora con los años. Y no solo por su espectacular físico que se mantiene pasados los 50 tan en forma como cuando se subía a las pasarelas en los años 90 (además de las genética sus sesiones de deporte tienen mucho que ver en ello). También su estilo se ha ido depurando y ha conseguido el mix perfecto entre la clásica elegancia y el toque sexy, sin caer nunca en lo vulgar. Ahora tenemos la suerte de poder deleitarnos cada semana con sus estilismos gracias a su nuevo trabajo como comentarista en Y ahora Sonsoles en Antena 3, pero también lo hacemos a través de sus redes sociales, donde sus estilismos no hacen más que ganar fans día a día.

El último ha sido pura inspiración. Si ya desde hace unas temporadas la moda ecuestre se ha colado en nuestro armario, el look de la empresaria no ha hecho más que confirmarnos que este estilo de clara inspiración british está aquí para quedarse mucho tiempo. No es la primera vez que Mar triunfa con un estilismo así, por eso no ha dudado en repetir la magistral fórmula.

Americana y Chaleco, las dos prendas de Mar Flores que nos han enamorado

Mar ha elegido un conjunto de blazer ligeramente entallada y chaleco masculino de cuadros en tonos tierra que ha combinado con un pantalón recto de estilo ecuestre en color topo y unos botines planos acordonados camel. Clásica y actual a la vez, elegante y chic, estos y muchos más son los calificativos para su perfecto look. El conjunto es de Tot Hom, una firma catalana que también ha conquistado el armario de algunas de las mujeres con más estilo de nuestro país como Carmen Lomana o Isabel Preysler.

Los grandes diseñadores han subido a todas las pasarelas esta temporada las prendas de inspiración ecuestre. Un estilo que puedes hace tuyo, porque encaja a la perfección en el día a día. Las americanas de cuadros son un clásico de fondo de armario que jamás pasarán de moda y los chalecos de sastre son desde el pasado verano la prenda imprescindible que seguiremos llevando también con la llegada de la primavera. El combo de ambos consigue este look 10. Mar combina su look con unos botines, pero tampoco te puedes olvidar este año de las botas planas de caña alta, porque son el gran must de moda (aunque las más fashion también se han apuntado a esas infinitas que suben y suben por toda la pierna).

Mar Flores también tiene las botas mosqueteras en su armario, pero para el día a día sabe que es mejor llevar un look más todoterreno, lo que no quiere decir que no tenga estilo y MUCHO. Esas combinaciones masculinas son siempre de las que más nos gustan y con las que nunca vamos a fallar.

Los looks televisivos más ideales

Desde que comenzó la temporada en televisión, Mar Flores nos ha dejado grandes looks. Uno de los últimos fue el vestido de cóctel que también había llevado la Reina Letizia en otro color. Nos encanta verla en esos momentos y en las alfombras rojas, pero es realmente cuando la vemos de calle, combinando esas prendas que todas queremos para llevar al trabajo, cuando no nos perdemos ni un solo detalle.

Su blazer y el chaleco ya no están disponibles en la web de Tot Hom pero son muchas las firmas de precios asequibles donde puedes replicar su look.