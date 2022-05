DJ Nano aterriza en Madrid con ‘The Rhythm of the Night’, el primer espectáculo teatral de música electrónica. Se trata de un evento donde sonarán hits de la década de los 90 en un repertorio diseñado por el propio artista. Ayer por la noche era la presentación de esta función y, por supuesto, en una velada tan especial no faltaron multitud de rostros conocidos. ¿Entre ellos? Marta Castro, Sofía Cristo, Madame de Rosa, Arantxa de Benito… Aunque si hubo tres mujeres que lograron acaparar todas las miradas (y flashes) nada más llegar al photocall esas fueron Makoke, Anita Matamoros y Laura Matamoros.

Lo cierto es que aunque la colaboradora del programa ‘Viva la vida‘ y la hija de Kiko Matamoros no tienen apenas relación, tampoco tienen ningún problema en coincidir en fiestas y eventos. Tanto es así que ambas posaron ante los fotógrafos de lo más sonrientes y felices. Las que sí se llevan a las mil maravillas son las hermanas influencers. Y es que Laura y Anita con el paso de los años han logrado fraguar una amistad que parece ir viento en popa. De hecho, ni el distanciamiento de Anita con su padre ha hecho que su relación fraternal se resienta (más bien todo lo contrario).

Sea como sea, las tres se dieron cita ayer para apoyar a la música electrónica y, de paso estrenar estilismo primaveral. ¿Lo más curioso? Todas apostaron por presumir de piernas y lucieron mini vestidos. Eso sí, muy distintos, ya que cada una fue leal a su estilo.

Makoke, Laura Matamoros y Anita sacan los vestidos cortos para triunfar en el photocall

Fiel a su esencia, Makoke fue la primera en posar ante los medios con un mini vestido negro fruncido totalmente ajustado. Solo apto para las más atrevidas que no tengan miedo a potenciar su silueta. ¿Para completar el look? Un sombrero del mismo color y unas botas cowboy en tono blanco roto.

Por su parte, Laura Matamoros eligió un diseño estampado con volantes y fruncidos que contaba con un estampado de lo más original. Como colofón final la influencer añadió un cinturón que lograba estilizar su figura y se decantó por unos botines cowboy negros con tacón bajo. ¿El broche de oro? Un maxi collar dorado de Crusset, la firma de Rocío Crusset.

Por último, Anita Matamoros fue la más romántica del trío. La joven apostó por un vestido blanco corto con volantes en la falda que le quedaba como un guante. Además, lo combinó a la perfección con unas sandalias de tacón en color nude. ¡Ideal!