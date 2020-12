Lydia Lozano es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ más aclamadas por su estilo. Pocas veces cae en un renuncio. Os enseñamos las pruebas

Las tardes en ‘Sálvame‘ dan para mucho y no podemos evitar fijarnos en los looks de las colaboradoras del programa más visto de la tarde. Sin lugar a dudas, una de las más estilosas y que ha acaparado casi todo el protagonismo siempre ha sido Lydia Lozano. Sus looks siempre son muy aplaudidos y pocas veces cae en un renuncio. Se ha convertido en el inesperado icono de estilo que muchas fans de ella y del programa quieren copiar. Por ello, desde las redes sociales han compartido incluso las marcas y firmas que ella viste para que nadie se pierda cada uno de sus estilismos.

Lydia Lozano es una gran fanática del mundo de la moda y son muchas las ocasiones que ha asegurado que es una de su gran pasión. Es fan de los looks repletos de color, con mucha energía, llamativos y sus conjuntos con blusones y pantalones son los más aplaudidos y los más copiados. Es una de las colaboradoras más polifacéticas y lo mismo la vemos bailando el Chuminero, que enloqueciendo con alguna de sus compañeras, rompiéndose a llorar o dando alguna información exclusiva que deja ojipláticos a sus compañeros. Y si ella tiene mucha personalidad, sus estilismos también lo tienen.

Lydia Lozano ha ido rejuveneciendo sus estilismos con prendas más modernas

Con el paso de los años, su estilismo ha ido evolucionando pero siempre perfecta e impecable. Durante años ha optado por prendas amplias y fluidas, vestidos vaporosos con mucho movimiento y los accesorios son imprescindibles para ella. Collares XXL, pulseras multiposición, originales pendientes…. nada como completar sus estilismos con los accesorios más chic. Aún así, durante los últimos meses ha cambiado algo su estilismo y ha querido rejuvenecerlo con otro tipo de prendas.

Durante los últimos meses ha optado por los pantalones pitillo, que le dota de un aire mucho más rejuvenecido. Aunque la mayoría de ocasiones siempre la hemos visto con los vestidos trapecio, de altura a la rodilla y mangas al codo, durante las últimas semanas también ha aparecido en televisión con minis de cuero (dando una imagen mucho más atrevida) o pantalones pitillo (para una imagen juvenil). Pero como hemos dicho antes, lo más buscado y lo favorito por sus seguidoras son sus blusones y pantalones, a juego.

Lydia Lozano sabe cómo sacarse mucho partido y sabe qué prendas le sientan muy bien para sentirse favorecida. Por ello, los vestidos amplios y los pantalones pitillo combinados con kimonos o blusones se han convertido en su seña de identidad y son contadas las ocasiones en las que cae en un error. Con motivo de su 60 cumpleaños, que cumple este 12 de diciembre, os mostramos sus últimos mejores looks, fáciles de copiar y que arrasan por todas sus seguidoras. ¡No te lo pierdas!