Para ayudarte a crear un look diferente, llamativo y muy juvenil, hoy te sacamos de tu zona de confort y te proponemos una idea diferente con la que acapararás todas las miradas. La gabardina estampada es uno de los hits de la temporada y Lydia Lozano tiene ya una en su armario. Este modelo, de la marca española Koker, es su favorita. La clave para lucirla: combinarla con colores neutros como ha hecho ella.

Lydia Lozano se atreve con la gabardina más colorida

Aunque en primavera, el color es el verdadero protagonista de nuestro armario, Lydia Lozano ha dejado claro que en el invierno también es necesario y totalmente acertado. La televisiva no duda en apostar por atrevidos estilismos donde se atreve con los colores más vivos del momento.

Si buscas una prenda que atrape todas las miradas, toma nota porque la gabardina colorida de la periodista tiene también tu nombre. Es una de las prendas de abrigo, y más recurrente del entretiempo, más básica y socorrida. La que luce la colaboradora de Sálvame se reinventa para dar lugar a una chaqueta de lo más juvenil. Su diseño a todo color completará tus looks más chics y te ayudará a verte más joven porque tiene unos tonos muy favorecedores para todas las edades y tallas, además de que es un tono vibrante que llenará de fuerza tus outftis.

Es una prenda que tiene un fuerte potencia rejuvenecedor porque al ser tan llamativa ayuda a iluminar el rostro. Y si estás en tus días de ánimo más bajo o no has descansado lo suficiente, impregnará tu look de energía y buenas vibras. La prenda en cuestión presenta un estampado abstracto geométrico combinando colores amarillo, azul cían, rojos y negros, cuello con solapas, apertura a través de botones y lazo en la cintura del mismo tejido y tonalidad. Está valorada en 99 euros y cuenta con stock en tallas que van de la S, a la XL.

Nada rejuvenece tanto como el color

Si hay algo que las mujeres de más de 50 años quieren a la hora de vestirse, es comodidad y estilazo a partes iguales. Por eso, Lydia es el ejemplo perfecto. Ella ha optado por una prenda con estampado geométrico, y lo ha combinado con un pantalón y una blusa en color amarillo, un tono ideal de cara a esta primavera o para los días de invierno en los que luce el sol con fuerza.

Ella, además, ha añadido unos botines en color negro para coronar el conjunto, y es que ese calzado se adaptan a la perfección a los colores vibrantes del conjunto de Lydia creando una armonía estilística de altura. Pero, si eres de las que prefiere unas zapatillas, úsalas porque también serían una opción válida y muy en tendencia.