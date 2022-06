No hace falta que llegue el verano para verla con los estampados más alegres, porque el armario de Lydia Lozano es sinónimo de color todos los meses del año. Pero es en esta temporada cuando todavía nos apetecen más sus alegres estilismos que nos dan un plus de energía y buenas vibraciones. La colaboradora de ‘Sálvame’ está entregada al trabajo, pero también sabemos que le encanta la fiesta y no ha querido perderse la entrega de unos premios influencer que congregaron en Madrid a muchos rostros conocidos.

Lydia es fan de los vestidos de manga francesa, por encima de la rodilla y de silueta A, que favorecen especialmente a su figura, aunque cada vez la vemos más con conjuntos fluidos de pantalón, muy rejuvenecedores. Su última elección tiene todas las claves para triunfar en cualquier fiesta de verano si has pasado los 60. O también a cualquier edad.

Pantalón y kimono, la elección perfecta de Lydia Lozano para una fiesta de verano

La periodista ha elegido el rosa, el color que este verano es el rey absoluto del pantone fashion en cualquiera de sus tonalidades, como base de su look. Un traje de seda de pantalón ancho fluido con un kimono en rosa intenso con estampado de flores en blanco. El dos piezas más cómodo, fresco y favorecedor que podemos llevar para una relajada fiesta de verano o para una cena informal.

Lydia lo ha combinado con un top lencero en blanco, la prenda de fondo de armario más versátil que no puede faltar en tu armario. Comenzó siendo una prenda para los momentos más festivos, pero ahora este top es un buen aliado para los vaqueros en clave sport o con un traje para los looks de oficina.

Como complementos, unas sandalias de tira transparente con plataforma y un bolso en bandolera blanco con cadena y acolchado. Unos pendientes largos, también blancos, cerraban el look.

Fiel a su estilo, Lydia llevó un maquillaje bastante marcado, tanto en los ojos como en los labios, en el mismo tono rosa del traje, y su habitual melena. Esta época, y más ahora con la ola de calor que estamos viviendo, pide un make up más ligero, fresco y natural, pero parece que la colaboradora de televisión no está dispuesta a cambiar su estilo.