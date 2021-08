La diseñadora nos ha enamorado con un vestido y unas sandalias que, sin duda, resultan perfectas para llevar en las noches más especiales del verano.

Ya puede ser con un look de noche 10 o con un estilismo de batalla para el día a día que Lourdes Montes siempre encuentra la mejor manera de salir a la calle. La sevillana es una de esas influencers que, sin tener una comunidad de seguidores enorme, ha sabido encontrar su hueco en Instagram (y en nuestros corazones) y triunfar como nadie. Su estilo es sencillo y fresco, casi atemporal y sus combinaciones suelen ser todo un éxito. Ya sea a través de prendas de tiendas low cost o con piezas de firmas de lujo. Piezas que utilizó en su último y acertadísimo estilismo con el que pisaba con más fuerza que nunca. Pero también con más elegancia.

No nos dijo a dónde iba ni con quién pero Lourdes Montes sí que quiso presumir de modelito a través de la redes sociales. Y menos mal; pues pocos conjuntos hemos visto este verano que sean tan ideales como el que eligió la diseñadora hace tan solo unos días. Un look 10 que no podemos evitar comentar y, dentro de nuestras posibilidades, también imitar. ¡Y es que es ideal para lucirlo en las noches de verano más especiales!

¡Toma nota! Así es el look 10 que ha llevado Lourdes Montes este verano

La mujer de Franciso Rivera apostó por la que, sin lugar a dudas, es la fórmula infalible de las noches verano: el vestido largo y las sandalias. Y, cómo no, acertó de lleno. Algo que consiguió, en parte, gracias a la ayuda de Cristina Reyes, su estilista de confianza y también la de Isabel Preysler. Siguiendo los consejos de la profesional, Lourdes eligió un precioso vestido largo de corte wrap con cinturón a juego de Temperley London. Una prenda de manga larga y escote en forma de pico; que presenta un original estampado floral en tonos cálidos sobre fondo negro de tejido satinado y fluido que no puede tener más movimiento. Un diseño ideal para cualquier celebración estival que lamentablemente está más que agotado. Y es que según hemos podido comprobar, ya no está disponible en la web la marca.

Lo que sí que hemos encontrado en Internet son las sandalias de tacón que la andaluza eligió para esta especial ocasión. Se trata de unas sandalias de tacón fino en tonos rosados y con detalles metalizados firmadas por de Luis Onofre, una reconocida firma portuguesa de calzado de lujo que ha enamorado ya a muchas famosas. Un toque ideal que combinaba de maravilla con el vestido de flores y que hacía que Lourdes Montes estuviese radiante de la cabeza a los pies.