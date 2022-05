La sevillana tiene un gusto por la moda envidiable, prenda que se pone, prenda que se agota y sus looks veraniegos siempre son un acierto. ¿No os cuesta más vestir bien en la temporada de calor? Pues se ve que a Lourdes no, le da lo mismo una ola de calor que una de frío, siempre tiene un look a punto. En esta ocasión Lourdes Montes nos ha regalado un look de verano con un mono estampado precioso y con unos alerones laterales que nos suenan mucho. ¿A quién le hemos visto ya un corte parecido? Te lo contamos a continuación.

Un mono de tejido fresco es siempre una buena opción para el verano, es el estilismo perfecto si quieres dejar a un lado lo incómodo de los vestidos. Sobre todo si tienes un evento de noche o una cena con amigas más formal, es súper versátil y Lourdes ha conseguido el outfit que más funciona.

Lourdes Montes opta por el mono estampado como outfit veraniego y acierta

Su elección ha sido un mono de la marca sevillana Panambi en modelo mar, tiene unos modernos alerones en los hombros, cuello bebé y botonadura frontal, muy cómoda para quitarlo y ponerlo sin necesidad de ayuda. El estampado tiene toques de lúrex brillante en líneas verticales y hace que sea mucho más llamativo. ¿Lo mejor del outfit? Las pequeñas alas cosidas a la parte superior, que están muy de moda y que hemos visto ya, un poco más exageradas, entre las prendas favoritas de la Reina Letizia. Este corte es una tendencia que estamos viendo en un montón de tiendas, en estilismos de alfombra roja y en las bodas más top. ¿Se habrá inspirado en ella? No ponemos en duda su gusto refinado, pero nos encantaría este match.

Un maxi cinturón en color morado fue una de las mejores decisiones del look, le daba un toque de color genial y además ajustaba el mono a su talle creando una silueta perfecta.

Para el pelo optó por un recogido precioso que le daban todo el protagonismo a sus joyas de Darwin Collection, unos pendientes dorados preciosos pegados a sus orejas hacían que brillase de elegancia.

Unas cuñas de esparto son la mejor opción para aguantar todo el día en tacones e ir a la moda

Este año, como siempre, las alpargatas salen de los zapateros en verano, en el caso de las de Lourdes fueron unas espardeñas azules marino con abertura que dejaban ver una pedicura roja a juego con el estampado del mono.

Su accesorio favorito para este estilismo fue un bolso de mano tipo clutch en rosa palo de la marca Möhel, que tiene una fantástica colección de bolsos veraniegos hechos a mano en Ubrique, con unos diseños preciosos y que os servirán para cualquier evento.