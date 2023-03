Vestidos de rayas, estampados o de flores: no renuncies a la comodidad ni al estilo durante esta Semana Santa.

Llena tu maleta de color esta Semana Santa y apuesta por los vestidos en clave primaveral que no solo son cómodos, también vienen con un precio muy competitivo. Ninguno de ellos supera los 30 euros. ¡No te pierdas este escaparate de moda!

Para las afortunadas que pasarán la Semana Santa cerca del mar, tenemos una pieza tremendamente versátil. Un vestido de rayas en color azul, al puro estilo navy, de Venca. Una prenda que te permitirá ir muy cómoda y que va perfecta con unas zapatillas blancas o unas cómodas bailarinas. Atención a las mujeres más clásicas, porque no podrán resistirse al vestido camisero con cinturón de Promod en un color verde caqui muy favorecedor e idóneo si rebasas los 50 años. Nos gusta por sus múltiples posibilidades y es que si lo llevas con un calzado todoterreno es ideal para una larga jornada de turismo, pero si lo combinas con un zapato de piel podrás llevarlo a la oficina.

Vestidos muy primaverales

No nos olvidamos de las flores, protagonistas indiscutibles de esta estación del año. Queremos verte con un estampado potente que alegre tus movimientos y, por supuesto, eclipse todas las miradas. El vestido de Miravia de flores sobre un fondo negro es una prenda que enamora por su tejido vaporoso. Tiene el valor añadido que sienta bien a siluetas de mujeres muy distintas. Así que si estás a la caza y captura de un print floral, contamos con uno que seguro que te gusta y viene de la mano de Sfera. Un diseño sencillo con corte midi y escote en pico que promete ser uno de los que más te pongas por su comodidad.

Estrena en Semana Santa el vestido que incluimos de H&M y no pares de llevarlo durante el verano. Se trata de un diseño confeccionado en algodón y con escote cuadrado. Las mangas abollonadas aportan mucho estilo a la pieza que tiene cuerpo de nido de abeja. Además, sumándole al look unas sandalias con un poco de tacón se presta a que lo lleves a la oficina. No te vayas sin echar un ojo al vestido de C&A de línea evasé y con un tejido clásico de lunares en blanco y negro, ideal para disfrutar al máximo de tu Semana Santa.