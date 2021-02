Mar Flores nos ha enseñado tres de sus conjuntos favoritos para practicar deporte sin dejar de ir a la moda. Tres looks de sport que le sientan de maravilla.

No nos cansaremos de decir que Mar Flores, a sus 51 años, puede presumir de tener una figura envidiable y un cuerpo perfectamente tonificado. La modelo lleva un estilo de vida de lo más saludable que se refleja en su físico; lo que hace que muchas mujeres quieren estar tan espectaculares como ella. Algo que la influencer sabe de sobra. Y es por ello por lo que, desde hace unos meses, ha comenzado a compartir con sus seguidores de Instagram sus claves para conseguir estar tan estupenda. Nos ha mostrado sus ejercicios y rutinas de deporte favoritas; nos ha enseñado a hacer el desayuno que toma cada mañana, un zumo detox con «espinacas, jengibre, limón, apio, manzana verde, pepino y una cucharada pequeña de algas de agua dulce y salada llamadas chlorella y spirulina»; y ahora ha querido compartir con nosotras cuáles son sus looks de sport con los que hacer ejercicio sin perder ni una pizca estilo.

Los looks de deporte con los que Mar Flores practica ejercicio sin perder nada de estilo

Ha sido a través de un original vídeo de Tik Tok posteriormente subido a Instagram; donde la modelo ha demostrado que ella mejor que nadie se adapta a las nuevas tendencias (tanto fashionsitas como de redes sociales) y ha derrochado buen gusto por los cuatro costados. Y es que, además de lucir tres de sus looks de deporte más originales y acertados, Mar Flores ha sabido hacer algunas de las transiciones y muchos de los movimientos que los tiktokers más famosos hacen a diario en sus publicaciones. ¡Ella vale para absolutamente todo!

El primero de los modelitos que ha mostrado a sus más de 200 mil seguidores ha sido un total look de Etam que no ha podido gustarnos más. Formado por una camiseta deportiva que ella lleva anudada a la cintura y unos leggings a conjunto; en un bonito color azul piedra, es un dos piezas que le sienta de maravilla. Tras un divertido giro, la modelo se ha cambiado a un conjunto de Tommy Hilfiger. También en azul, pero en este caso baby blue y con sudadera cropped con capucha de color gris; Mar Flores demostraba que una puede ir guapa y estilosa hasta para hacer deporte. Por último, y quizás con el más llamativo de los tres looks, la influencer nos presentaba unos leggings y un sujetador deportivo de Reebok en un apetecible y vibrante color rojo. Tres estilismos la mar (flores) de acertados que, sin duda, nos motivan y mucho a darnos al deporte. ¿A vosotras no?