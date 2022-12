Isabel Preysler, Tamara Falcó y Ana Boyer asistieron ayer a la boda de Cristina Reyes y Jorge Puras, aunque hasta hoy sus estilismos de invitada habían sido todo un misterio. Como no podía ser de otra manera, madre e hijas no siguieron al rebaño y se abstuvieron de asistir al enlace vestidas de rojo pasión, el color que lucieron las invitadas que fueron testigos de la unión. Las invitadas de la boda de ayer, Rosanna Zanetti, Lourdes Montes, Margarita vargas o Astrid Klisans llamaron la atención por sus llamativos total red looks que acapararon las miradas de todos los asistentes, pero sabemos bien que Isabel, Tamara y Ana tienen un estilo propio muy personal al que no hace frente cualquier dress code.

Tamara Falcó lució uno de los estilismos más originales y alegres de la boda. La marquesa de Griñón se enfundó en un vestido de Pertegaz con un estampado súper colorido: un mosaico de colores rojo, amarillo, azul y verde sobre fondo negro, muy chic. El corte del vestido era muy clásico, un escote en uve cruzado, mangas abullonadas largas y un largo tobillero muy favorecedor. Además, en la cintura, el diseño lucía un lazo XXL negro que ajustaba su talle y marcaba su silueta. Para sus pies, optó por unas sandalias negras con plataforma y tachón ancho de la firma Jimmy Choo, un acierto absoluto. Pero para poner la guinda al estilismo de invitada, la ex pareja de Iñigo Onieva llevó una cartera de mano verde de Carolina Herrera. Las joyas, por supuesto, fueron de su colección con Tous Jewellery.

Isabel Preysler, Ana Boyer y Tamara Falcó las más originales de la boda de Cristina Reyes

Por su parte, Isabel Preysler hizo alarde de su buen gusto y le sobró tiempo para demostrar que está completamente al día de las tendencias en moda. La socialité se engalanó con un vestido-abrigo cruzado de doble botonadura forrada que bien podía haber llevado Kate Middleton o la propia Reina Letizia. Este diseño es uno de los favoritos de las royals más conocidas. Pero este, en color morado –que está completamente en boga y que no dejamos de ver en editoriales– es una verdadera preciosidad. Isabel adornó una de sus solapabas con un broche y conjuntó su bolso beige con sus zapatos, unos salones de punta clásicos de tacón medio.

Por último, Ana Boyer, probablemente llevó nuestro look favorito. La hija de Miguel Boyer se decantó por un vestido de estampado floral simétrico muy singular. El corte del diseño lucía una maxi manga abullonada corta, un escote en «uve» como el de su hermana Tamara y una falda con abertura lateral de corte midi. Este modelo lucía un gran volante a modo de péplum en la cadera que enfatizaba sus curvas y creaba una silueta muy equilibrada.

El punto fuerte del outfit fueron los zapatos. La joven calzó sus pies con unos salones con tira al tobillo en terciopelo rosa maquillaje que encajaba a la perfección con los colores azulados del vestido. En su mano derecha, portaba un bolso tipo clutch negro con acabado brillante y de forma rectangular, muy discreto. Tanto Ana como su madre llevaron pendientes de tipo aro de oro, de tamaño mediano, perfectos para llevar la melena suelta y no recargar demasiado el estilismo. Tres mujeres que nos deleitaron con tres looks de escándalo.