Elena Furiase y Gonzalo Sierra se han dado este sábado el esperado «sí, quiero» y han sido muchos los invitados que no han querido perdérselo.

¡Ya ha llegado el gran día! Después de cuatro años de relación y tras haber tenido que posponer su boda por culpa del coronavirus, Elena Furiase y Gonzalo Sierra se han dado por el fin el esperado «sí, quiero» ante la atenta mirada de familiares y amigos. La pareja, que tiene un hijo en común llamado Noah, ha querido reunir a sus seres queridos en un enclave de lujo; situado entre las playas de El Palmar y Faro de Trafalgar en en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. Una ubicación idónea para un día tan especial a la que todos los invitados se han desplazado en coche. Y es precisamente a través de la ventanilla de este medio de transporte donde los hemos visto entrar al evento.

Así han vestido los invitados al enlace entre Elena Furiase y Gonzalo Sierra

Aunque nos hubiese encantado, no hemos podido ver los looks que han llevado los invitados a este importante evento al completo. Y es que, la gran mayoría, ha preferido no bajarse del coche en el que han llegado al lugar de celebración. No obstante, por lo que hemos podido ver, podemos decir que en esta esperada boda no ha faltado (ni mucho menos) el glamour y la elegancia.

La mayoría de las asistentes, al tratarse de una boda a plena luz del día, han apostado por colores llamativos y vivos. Una bonita forma de despedir el verano por todo lo alto con los looks más acertados. No obstante, otras han preferido dar la bienvenida al otoño y elegir modelitos de invitada en tonos tierra o crudos, claras tendencias en esta temporada. Dos propuestas muy diferentes pero igualmente acertadas que nos han dejado muy buen sabor de boca. ¡Que vivan los novios y que disfruten de este gran día rodeados de sus seres queridos!