La mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sabe aunar todas las tendencias en un solo look y así consigue empezar el año de la manera más estilosa.

A lo largo de 2020 Virginia Troconis nos ha regalado multitud de lecciones fashion que difícilmente olvidaremos y todo apunta a que durante el 2021 su intención sigue siendo la misma. La colaboradora de Como Sapiens tiene claro qué cosas quiere cambiar en este nuevo año; sin embargo, entre sus planes no está modificar su estilo. Y nos parece estupendamente, pues es siempre impecable. Encontrar un fallo es sus looks resulta imposible y todo lo que se pone nos enamora de la manera más pura y plena. Y su primer estilismo del año no ha sido menos. Haciendo gala de sus sencillez más acertada y con prendas cómodas, básicas y que prácticamente todas tenemos en nuestro armario, la actriz y modelo venezolana ha recibido el año que acabamos de comenzar de la mejor forma.

«Estoy con las pilas a tope para este 2021. Con muchos propósitos, pero sobre todo con muchas ganas de crecer, aprender, vivir, y ser mejor cada día. Del 2020 me quedo con lo positivo y al 2021 le pido sobre todo salud. Os deseo que vuestros sueños y propósitos se cumplan»; así deseaba a sus seguidores un feliz 2021. Un texto breve y especialmente bonito que acompañaba al que, sin duda, es uno de los mejores estilismos que hemos visto en el primer día del año. A las pruebas nos remitimos.

El look de Virginia Troconis, el mejor para empezar el año con buen pie

Aunque ninguna de las prendas que conforman el último outfit en Instagram de la esposa de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ resulta especialmente llamativa; es todo el conjunto el que logra captar toda nuestra atención. Se trata de un estilismo formado por un jersey con capucha en tono camel, combinado con una clásica gabardina tres cuartos en el mismo tono y unos pantalones efecto piel en color negro y de corte recto. Piezas sencillas pero extremadamente efectivas que remata en los pies con unas sneakers blancas con detalles en negro de Golden Goose, la marca italiana favorita de Vicky Martín Berrocal, Tamara Falcó y Alba Díaz. O al menos en cuanto a calzado se refiere.

Con prendas sencillas, cómodas y prácticamente básicas, Virginia Troconis consigue crear un look de 10 que os animamos a copiar. Para ello, hemos seleccionado algunas piezas similares a las que lleva la joven (y otras idénticas a las que la modelo tiene en su armario). ¡Replica este acertado conjunto y arrasa allá por donde pases!