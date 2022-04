Acabamos la Semana Santa y tras unos días de vacaciones y desconexión ha llegado la hora de volver al trabajo. Todavía con la mente en esos estupendos momentos de descanso, parece que nos da pereza volver a vestirnos con el ‘uniforme de trabajo’, pero Vicky Martín Berrocal ha salido al rescate con un look que puede pasar directamente de los días de vacaciones a la oficina… Y estar perfecta. La diseñadora es toda una experta en moda y estilismos. No solo nos encantan las creaciones de su firma Victoria, también es una maestra a la hora de elegir sus outfits. De fiesta o relajada, siempre va impecable y nos lo acaba de demostrar.

La diseñadora también ha estado disfrutando de unos días de relax en todos los sentidos. Disfrutando del gran placer de no hacer nada y de no preocuparse a la hora de abrir el armario y elegir el look. Pero eso no quiere decir que Vicky se haya puesto encima lo primero que haya pillado. Nada de eso. La sevillana ha elegido muy bien las prendas para conseguir aunar la comodidad y el estilo. Y lo mejor de todo es que a un precio al alcance de todos los bolsillos.

El look más versátil de Vicky Martín Berrocal

La diseñadora sevillana mostró estos días su cara más feliz y relajada, acorde con su look. Una sudadera de manga larga y cuello redondo, ligeramente oversize, en verde claro, confeccionada en tejido modal (una prenda sostenible, ya que la fibra se obtiene de madera, principalmente haya, de bosques gestionados de forma más sostenible, con programas de reforestación y control de cultivo). Es de Oysho y ahora la puedes comprar con una rebaja de un un 30% a solo 20,99 euros.

La sudadera es la parte más informal de su estilismo, que combinó con unos pantalones masculinos Full Length gris claro de tiro medio, con pinzas y con punto muy original al llevar un detalle de vuelta en la cintura. También es de otra de las firmas del grupo Inditex, en este caso de Zara y está disponible en la web a un precio de 35,95 euros, pero ya solo en las tallas M y L. Así que estamos seguras que no tardará casi nada en agotarse.

Vicky no nos ha dejado ver el calzado, pero unas sneakers son las mejoras compañeras posibles.

El pantalón masculino, un básico del armario femenino

El pantalón de Vicky es un verdadero fondo de armario. Es ideal para crear los looks más relajados, como nos ha demostrado la diseñadora, pero también, combinado con una camisa y unos stilettos puede ser perfecto como look de invitada, ahora que estamos en plena temporada de eventos.

Para darle el punto más tendencia búscalos con un diseño oversize y con un largo que roce el suelo. Un truco con el que, además, consigues estilizar la figura.