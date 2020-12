El último estilismo de Irene Rosales es tan sobrio que puede resultar hasta soso. Sin embargo, esconde un detalle que lo convierte en todo un lookazo.

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y, en el caso de Irene Rosales, esperamos que sea completamente cierto. La sevillana lleva una temporada de lo más complicada y desde SEMANA deseamos que todo acabe lo más pronto posible; pues esperamos de todo corazón que por fin las cosas le salgan bien a la joven sevillana. El pasado mes de febrero, Irene perdía a su madre y hace tan solo unos días era su padre el que fallecía a causa de un tumor cerebral. Dos durísimas despedidas que llegaban en medio de la fuerte guerra mediática entre su marido, Kiko Rivera, y su suegra, Isabel Pantoja; que surgió tras analizar el testamento de Paquirri al detalle.

No hay duda de que la colaboradora de Viva la vida ha tenido que enfrentarse este año a grandes adversidades y que, aunque no ha debido ser nada fácil; lo ha hecho siempre manteniendo el temple y sin faltar el respeto en ningún momento. Por motivos obvios, la sevillana estuvo alejada de los platós de televisión. Sin embargo, hace unos días que volvía a retomar su trabajo en Telencino dando, una vez más, una lección de saber estar. Una vuelta que, como no podía ser de otra forma, hizo con el mejor de los estilismos. Y hoy, una semana más tarde, la joven vuelve a enamorarnos con un look que, aunque sobrio, esconde un bonito y acertado detalle.

El detalle sumamente acertado que esconde el último conjunto de Irene Rosales

Aunque al verlo en un primer momento hemos pensado que se trataba de un estilismo demasiado sobrio para Irene Rosales; lo cierto es que al fijarnos más detenidamente, hemos descubierto algo con el que nos ha conquistado de lleno. Y es que, a pesar de que se trata de un total look negro (body, vaqueros y stilettos en este color); los pantalones presentan un detalle en el bajo de lo más acertado; un adorno muy en tendencia que no puede gustarnos más. Se trata de una hilera de flecos de estrás brillante que dan un toque de lo más festivo a los jeans negros semiacampanados.

Los flecos son, sin duda, uno de los elementos que debemos incluir en nuestro armario esta temporada pues logran dar vida y mucho movimiento a nuestras prendas. No hay más que ver lo bien que le sientan estos vaqueros a Irene Rosales para darse cuenta. Vaqueros que, por cierto, podemos encontrar en Calzedonia rebajados a 19,98 euros. ¿Se puede pedir más?