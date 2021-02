Gema López agotó su look más hippie nada más publicarlo en Instagram hace unos días. Ahora sus prendas por fin vuelven a estar disponibles.

Gema López es, sin lugar a dudas, una de las colaboradoras más estilosas del universo Sálvame. Prácticamente todo lo que se pone nos encanta. Sus modelitos nos llaman la atención cada tarde cuando pone un pie el plató del programa; y acaban por conquistarnos por completo cuando los sube, a modo de maravillosas instantáneas, a su cuenta de Instagram. Ella es, además de una gran periodista, toda una reconocida influencer. En la red social le siguen más de 320 mil personas y todas ellas alaban su maravillosa forma de vestir. La madrileña tiene un estilo muy propio; sabe de sobra qué prendas le sientan bien y cuáles le favorecen especialmente. Sin embargo, eso no le impide seguir las tendencias más cañeras del momento y adaptarlas a todos y cada uno de sus looks. Ya sean de estilo hippie y boho o tiren más hacia un lado rockero y salvaje, sus modelitos arrasan y eso es innegable. ¡Pues hay evidencias de ello!

Y es que, hace justamente una semana, el pasado 4 de febrero, la colaboradora más fashion de Telecinco acudía a los platós de Mediaset con un conjunto de inspiración hippie que no podía sentarle mejor. Una combinación de top y kimono de lo más acertada que conquistó a todas y cada una de sus seguidoras, que tardaron apenas una horas en agotarlo. Un dos piezas que ahora, por fin, vuelve a estar disponible en la web de la marca para que todas nosotras podamos imitar a la colaboradora.

¡Buenas noticias! El conjunto hippie que Gema López agotó ahora vuelve a estar disponible

Se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Mohs, una de las tiendas favoritas de Gema López y que ella llevó en uno de los programas de Sálvame y con el que luego posó en su cuenta de Instagram. Un conjunto formado por un top de punto crochet, de tirantes y con flecos en la parte de abajo en un favorecedor color camel; y un kimono a conjunto también crochet y con flecos en la parte de abajo que destaca por su original manga francesa algo acampanada. Dos prendas que no podían sentarle mejor a la periodista y que ella combinó de la mejor forma con unos bonitos pantalones vaqueros flare; creando así un look muy bohemio y setentero que ahora por fin podemos volver a adquirir a través de la web de la marca ya que la han conseguido reponer ambas prendas después de que se agotasen. Eso sí, aunque vuelven a estar disponibles en todas las tallas, hay que tener en cuenta que la fecha de entrega no será hasta finales de marzo. ¡Merece la pena la espera!