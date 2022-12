No todas las presentadoras de televisión se convierten en prescriptoras de estilo y en paradigma de moda. Pero Isabel Jiménez sigue inspirando a las nuevas generaciones y derrochando clase en cada una de sus apariciones. En este post, le copiamos uno de sus looks de invierno más prácticos y bonitos que le hemos visto. La mejor amiga de Sara Carbonero se ha ido a pasar unos días con sus amigas a San Juan de Luz. Es un pueblo costero con vistas increíbles al mar Cantábrico y que se encuentra en la región de Aquitania, en Francia, al fondo del Golfo de Vizcaya. Es un lugar perfecto para descansar, para caminar por la bahía, y un lugar mágico para lucir looks con encanto.

Isabel conoce las tendencias de cerca y no ha podido resistirse a lucir un estilismo digno de ser copiado, eso sí, se ha decantado por un outfit cómodo, perfecto para aguantar largas caminatas por el puerto de pescadores, la ‘Grande Plage’; en forma de media luna y también para visitar los restaurantes de la zona. Un look en el que sí o sí tenía que estar un abrigo realizado en tejido efecto doble faz como prenda principal, en estilo oversize en color camel, conjuntado con un mono de terciopelo con tirantes y bolsillos.

El lookazo de Isabel Jiménez para hacer turismo por San Juan de Luz

Las fotografías del lookazo de Isabel Jiménez, mezcladas entre otras fotos del pueblo costero, no solo nos ha animado a incluir a la ciudad francesa de San Juan de Luz como destino de nuestra próxima escapada, sino también de hacerlo con un estilismo similar. Como no hemos podido resistirnos, hemos copiado el conjunto de la presentadora de los informativos de Telecinco.

No solo nos gusta su chaqueta de doble faz por estilosa y calentita. Otro must de su look de estilo folk es su mono de terciopelo en verde botella que no puede ser más cool, más fácil de combinar con todo y, por si fuera poco, cuenta con la aprobación de las editoras fashion más laureadas. Acompaña su conjunto con un par de botas de suela track, que siempre son imprescindibles para cuando bajan las temperaturas, no solo porque abrigan el piel sino porque nos aseguran comodidad y pegan con cualquier outfit.

Una apuesta ideal tanto para una jornada de turismo como el día a día. ¡Sigue bajando y ficha el look, prenda por prenda!