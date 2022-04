Un total de 24 grandes artistas se reunieron anoche en RTVE por una causa solidaria: recaudar fondos destinados a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania. Vanesa Martín, Rozalén, Malú, Pastora Soler, Pablo Alborán, Álvaro de Luna, Luis Fonsi, Paula Mattheus, Merche y muchos otros pusieron su granito de arena por esta causa. Edurne no podía faltar en esta gala y sorprendió con un look de fiesta con el que nos dejó completamente anonadadas.

Edurne tiene un tipazo de escándalo, por eso no es raro que sea un ejemplo de una de las artistas mejor vestidas, lo mejor es que el look de la cantante en su última aparición está muy a la moda y sirve tanto para subirse al escenario como para un look de invitada de noche o una gala importante.

El look de fiesta de Edurne es tendencia por los pantalones acampanados y las grandes hombreras

El look constaba de un traje de dos piezas elegido por su estilista Arturo Arguelles, con una americana con hombreras y solapas larga y unos pantalones acampanados, ambas piezas con lentejuelas brillantes tornasoladas entre color champagne y destellos rosas empolvados.

Además, debajo de la blazer la cantante se puso un top encorsetado de satén color blanco roto brillante muy sensual, con un escote impresionante. El traje era de Claro Couture, y mucho nos tememos que esta pieza fue un diseño a medida para la cantante, pero hemos encontrado estilismos parecidos para que podáis copiarlo, aún así os traemos otro traje de lentejuelas muy parecido de la misma firma, que no os defraudará. Para sus pies utilizó unas sandalias doradas de tacón que se escondían bajo la campana de sus pantalones.

El maquillaje de noche de Edurne fue una de las mejores decisiones del estilismo.

Para el maquillaje de noche la cantante optó por un smoky eye en tonos café que no solo difuminó en el párpado superior, sino que integró la sombra en el inferior y, además, para darle profundidadal ojo la extendió llevándola hacia la nariz. En sus pómulos aplicó un poco de contouring y de iluminador dorado en concordancia con su traje. Después pinto la línea de agua con un eye-liner en crema, aplicó highligther en su lagrimal y, por último, levantó su mirada con una máscara de pestañas.

Para el peinado decidió recoger su famosa melena rubia en un moño alto que daba toda la importancia al extravagante traje y a su maquillaje muy trabajado. Además adornó sus orejas con unos pendientes de brillantes tipo strass muy largos, a los que no les iba nada bien el pelo suelto, una gran elección. Atentas a las propuestas de trajes con lentejuelas que os traemos.