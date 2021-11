¿Te gusta ir cómoda como Lindsay Lohan? Entonces elige un estilo que se adapte a tu forma de vida y opta por el estilo sporty chic. Con la llegada del frío, muchas son las personas que no quieren tener preocupaciones ni muchos dolores de cabeza con qué es lo que elegiremos día tras día al abrir nuestro armario. Una de las opciones más cómodas y sencillas es el chándal, y es que ahora, se han vuelto tendencia los pantalones holgados a juego de la sudadera en los mismos tonos.

La actriz pisa fuerte y de lo más cómodo posible en el aeropuerto, después de un viaje largo, con un chándal de dos piezas en el mismo color y unas zapatillas. Últimamente, muchas son las celebrities e influencers más importantes que optan por vestir de una forma ligera e informal. Los pantalones joggings de punto se han convertido en un básico que no pueden faltar en tu armario, pues no solo por su comodidad, sino también por las múltiples formas y maneras diferentes de combinarlo que tienes. Por no hablar de que se encuentran en casi todas la gamas de tonalidades posibles desde el más claro hasta el más oscuro, pasando por tonos chillones como el rojo o el verde esperanza.

Hailey Bieber es una de las famosas más queridas y admiradas por sus seguidores en la plataforma de Instagram. Todo lo que la modelo toca, es capaz de convertirlo en tendencia, y así ocurrió con el chándal, pues Hailey los utiliza prácticamente todos los días y en muchas ocasiones. Podemos observar que día tras día está rodeada de paparazzis que captan su rutina diaria y entre todas esas fotografías, encontramos a la modelo paseando por las calles de la ciudad o yendo a tomar algo a un restaurante con un outfit de lo más casual.

Los pantalones joggings

El denominado «pantalón jogger» fue tendencia el año pasado y éste vuelve a serlo por todo lo alto. Han llegado a convertirse en la prenda favorita y exclusiva de muchas tiendas de ropa conocidas y de éxito como Zara, Mango o Stradivarius. Éste chándal no dura en tienda mucho tiempo, pues muchas son las personas que optan por la comodidad y estos pantalones lo son y mucho. Su característica principal es esa, pero también destacan por su textura y su gusto, tienen una cintura ajustable sirviéndose de un cordón. Además, son de punto y con los bajos ajustados al tobillo.

Sin duda alguna, se han coronado como los favoritos de muchas expertas en moda y se han vuelto imprescindibles. Si no los has probado y aún no están en tu armario ¡Vuelta! Pues lo agradecerás en esta época de frío y lluvia que está apunto de empezar.