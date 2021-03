Hoy se ha celebrado el homenaje a las víctimas del terrorismo al que han acudido la reina Letizia y todas las mujeres del panorama político. Estos han sido sus looks.

Han pasado ya diecisiete años desde que tuviese lugar uno de los momentos más trágicos de nuestra historia reciente. Hablamos, cómo no, del 11M, el atentado terrorista de la Estación de Atocha en el que perdieron la vida 191 personas. Fue, sin lugar a dudas, un día que marcó un antes y un después en el panorama político español y que nos dejó a todos un amargo sabor de boca que difícilmente olvidaremos. Es por ello por lo que hoy los Reyes Felipe y Letizia han presidido un homenaje de Estado de Reconocimiento y Memoria a todas las víctimas del terrorismo, en el marco de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Una cita que ha tenido lugar en los Jardines del Palacio Real y a la que, como no podía ser de otra forma, han acudido muchas de las personas más conocidas (y mejor vestidas) de la política nacional.

Todos los estilismos del homenaje a las víctimas del terrorismo

A este emotivo homenaje, además de los Reyes, han acudido Isabel Díaz Ayuso, que ayer mismo se montaba en el transporte de María Teresa Campos para protagonizar la primera de sus entrevistas; pero también ministras como Irene Montero, Yolanda Díaz, o Carmen Calvo; y miembros de la oposición como Inés Arrimadas. Como ha acompañado el buen tiempo, pues en Madrid el día era soleado y sorprendentemente cálido para estas fechas; las políticas españolas han elegido prendas sobrias y sencillas pero perfectas para la primavera. Estilismos muy acertados para la ocasión que, si bien había algunos mejor que otros, todos han conseguido no defraudar en un evento tan importante.

Han sido tantas las mujeres (por fin) que hemos podido ver en un acto de este calibre que no hemos podido evitar fijarnos en sus complementos, detalles y conjuntos. Y es que todos ellos, desde el que ha llevado la Reina Letizia al que ha lucido la ministra Irene Montero; merecen un comentario por nuestra parte. Por ello, hemos decidido analizarlos uno a uno y contaros cuáles han sido nuestros favoritos y a cuáles, por el contrario, les ponemos alguna que otra pega.

Desde el precioso abrigo de Carolina Herrera de la reina al acertadísimo conjunto de Yolanda Díaz, ministra de trabajo; repasamos todos los looks elegidos en esta fecha tan señalada. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo con nosotras? ¿O no coincidís en absoluto? ¿Cuál es sus looks llevaríais vosotras para un evento tan sobrio e importante como este?