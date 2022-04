Tras verla con mascarilla hace unos días cuando visitó con sus padres y su hermana un centro de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón estábamos deseando ver el rostro de la Princesa Leonor al descubierto. El mismo día que las mascarillas han quedado desterradas en nuestro país, salvo en contadas excepciones, la Princesa de Asturias visitó en solitario al instituto Julio Verne de Leganés, para acudir a la jornada sobre Juventud y Ciberseguridad, organizada por el Incibe. Allí pudimos comprobar el cambio de la heredera en los últimos meses que ha estado en el colegio de Gales, pero hubo otro detalle que nos llamó especialmente la atención.

La Princesa de Asturias eligió un look a medio camino entre lo deportivo y lo romántico, con un pantalón vaquero rosa empolvado y una camisa bordada de flores en relieve en blanco, de & Other Stories, a juego con las sneakers de Hugo Boss, aunque lo verdaderamente sorprendente de su estilismo no estuvo ahí. Poniendo un poco más el foco, nos dimos cuenta de que eran sus joyas las verdaderas protagonistas… Y parece que la Princesa estaba empeñada en enseñarlas.

La Princesa Leonor da un paso en su cambio de estilo y apuesta por el complemento de moda

En su visita al centro de refugiados vimos que la Princesa de Asturias lucía junto a su pendiente largo un pequeño piercing en forma de bola de oro. Pero hoy ha ido un paso más allá al lucir junto al mismo pendiente un ear cuff de cadena, uno de los complementos que vemos en todas las influencers. Se trata de un pendiente que no necesita agujero y que se coloca en la parte alta de la oreja.

La hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia tardó en dar el salto de los looks aniñados a los propios de la adolescencia, pero poco a poco y sutilmente va introduciendo esos cambios que dejan clara su personalidad y también, que como cualquier chica de su edad, está muy al tanto de las tendencias.

La Princesa de Asturias tiene muy claro el papel que representa y cómo debe adaptar su estilo al protocolo que mandan los actos oficiales a los que acude, pero eso no impide que también siga la moda como todas las adolescentes.

La reina Letizia y Leonor unidas por un piercing

El pasado mes de enero, durante la Pascua Militar, el primer acto oficial del año de la agenda real, la Reina nos sorprendía con un pequeño piercing, el mismo que estas vacaciones vimos en su hija mayor. Seguro que aprovecharon las vacaciones de Navidad para hacérselo juntas. Sin embargo, la infanta Sofía no se unió a su madre y su hermana y es la única de la familia que no lleva pendientes.

El próximo 24 la Princesa Leonor regresará al internado de Gales para continuar con sus estudios de Bachillerato.