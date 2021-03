La princesa Leonor va teniendo cada vez más protagonismo. Y hemos comprobado que en cuestión de estilo la mejor guía es su madre, aunque también da muestras de su propia personalidad

La princesa Leonor nunca olvidará la fecha del 24 de marzo de 2021. Ese día, con 15 años (la misma edad en la que lo hizo su padre, Felipe VI), hizo su debut en solitario presidiendo el acto conmemorativo del 30 aniversario del Instituto Cervantes en su sede de Madrid. Con algunos nervios, pero con mucha seguridad, aplomo y un estilo impecable, la princesa de Asturias solventó con nota la situación.

Todos los pasos que está dando en su papel como heredera al Trono son firmes, seguros y sin el más mínimo desliz. Como una auténtica profesional. La reina Letizia seguro que está guiando y asesorando todos los pasos de su primogénita y también lo hace en cuestión de estilo, donde ella se ha coronado como la royal más elegante y admirada. ¿Sigue su hija al piel de la letra los pasos que marca su madre en temas de moda? Pues parece que sí, pero la princesa Leonor también tiene su propio estilo y personalidad.

Un regla fundamental de estilo

En su primer acto en solitario, Leonor siguió una de las máximas de la reina Letizia en cuestión de estilo: que el look no eclipse nunca la importancia del acto. Por eso la heredera eligió el mismo vestido de Poète y los mismos zapatos de Pretty Ballerinas que estrenó el pasado mes de octubre durante unos de los actos de los Premios Princesa de Asturias. Desde el comienzo de la pandemia la Reina ha tirado casi siempre de fondo de armario, pero no el reciclaje no es nuevo, y no solo se trata de repetir, también de no elegir prendas demasiado llamativas para no distraer la atención.

Un claro ejemplo de ello fue el primer año que la Princesa de Asturias viajaba a Oviedo para presidir sus premios. La Reina siempre nos había sorprendido con espectaculares looks en ese acto en el Teatro Campoamor, sin embargo, en 2019, en el debut de Leonor optó por un sencillo vestido midi en tono burdeos para que su hija se llevara todo el protagonismo. También hizo lo mismo un año antes en la visita a Convadonga, con un básico vestido rojo de Carolina Herrera.

Apoyo a la moda española

Ninguna quiere desviar la atención más de lo debido con la ropa, pero a la vez son conscientes de la importancia de la industria de la moda y del apoyo que ellas suponen, y por eso apuestan por el diseño español. Tanto la Reina como la Princesa de Asturias consumen muchas moda low cost, como Zara o Mango, pero también apoyan a firmas no tan masivas Made in Spain. La propia Poète, Maksu, Cherubina, Macarena Shoes o Lola Li, entre otras.

También Letizia y Leonor hacen guiños a la moda más tradicional, especialmente en sus vacaciones de verano. Desde las abarcas que suele lucir la primogénita de los Reyes a los bolsos de tejido de llengües o los vestidos Adlib de su madre.

Un estilo beauty menos atrevido

Pero también hay diferencias en el estilo entre madre e hija, incluso podemos decir que la Reina se atreve más con las tendencias que su hija, hasta mucho más clásica. Parece que es la princesa Sofía quien ha heredado ese gusto fashion materno.

Aunque la diferencia de estilo más evidente tiene que ver con el pelo. Igual la juventud hace que Leonor no se haya atrevido todavía a cambiar su larga melena rubia, que casi siempre se la hemos visto suelta o con alguna trenza o semirecogido. Sin embargo, es en este tema donde a la Reina ha experimentado, desde un corte bob o mil y un peinados más o menos atrevidos.