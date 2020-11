¿Serías capaz de salir a la calle en pijama? Laura Matamoros lo ha hecho con un look tan sumamente inesperado que nos ha sorprendido a todos.

Durante el confinamiento, absolutamente todos nosotros pasamos más tiempo en pijama del que normalmente pasaríamos en unas circunstancias normales. Día tras día, aunque intentásemos fingir que la vida seguía y que había motivos para los que ponerse unos vaqueros y unas sneakers (como salir a aplaudir a las ocho de la tarde); todos íbamos de la cocina al salón y del salón al dormitorio en pijama. Una costumbre no demasiado agradable que ahora, por fin, hemos erradicado de nuestra rutina. O al menos eso creíamos hasta que hemos visto la última foto en Instagram de Laura Matamoros. La influencer, que parece no haberse cansado del pijama en absoluto, ha decidido salir a la calle con un bonito conjunto de noche. Y no, no lo ha hecho para tirar la basura en los contenedores de enfrente, si no que ha sido un inesperado y sorprendente look para hacer su planes y sus cosas.

Como si se tratase de un conjunto satinado de calle, Laura Matamoros ha salido a patear Madrid en pijama. Un idea de lo más alocada que nos ha trastocado a todos, dejándonos con la boca abierta, pero que no le sienta nada mal. ¿Qué diferencia hay entre un conjunto camisero y un pijama? ¿Entre un dos piezas de satén y un look de cama? Probablemente, la único que sea distinto es el uso que le damos a cada una de estas prendas.

Pijama para la calle: Así es el último y valiente estilismo de Laura Matamoros

La mayor de las hermanas Matamoros se ha atrevido a salir a la calle en pijama. Sin embargo, no lo ha hecho con un pijama cualquiera, sino con el modelo Cosmos de Robin, una de las firmas españolas favoritas de la influencer. Se trata de un modelo de lo más original en bonito color vainilla y estampado de astros, nubes lunas y soles. Un dos piezas de camisa y pantalón satinados que ella ha combinado para salir a la calle con una blazer oversize en color negro y unos zapatos con gran hebilla plateada a tono. Un conjunto que, si bien no nos aterra en absoluto, jamás nos hubiéramos atrevido a probar.

¿Qué os parece a vosotros la decisión de Laura Matamoros de salir a pasear en pijama? ¿Aprobado por atrevida o suspenso por perezosa? Nosotros no lo tenemos nada claro pero sí que sabemos qué respuesta daría Josie. Y es que él mismo apareció en el plató de Masterchef luciendo un llamativo pijama. ¿Se convertirá en moda? Por si las moscas, os hemos seleccionado algunos para que seáis las primeras en llevarlo.