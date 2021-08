Laura Fa ha vuelto al trabajo con un look de lo más flamenco combinando una blusa con volantes y un pantalón de estilo palazzo

Mientras que algunos están disfrutando de los primeros días de vacaciones, otros ya se han despedido de ellas. Este ha sido el caso de Laura Fa, quien ha disfrutado de unos días en el Cabo de Creus, en la Costa Brava. La colaboradora de televisión regresó este lunes a su puesto de trabajo tras dar por finalizada su época estival pero lo hizo con un look muy flamenco con el que confirma que los volantes siguen siendo tendencia. La periodista, que presume de moreno tras sus días en la playa, volvió a Mediaset y nos mostró su primer look tras «su vuelta al cole». Un estilismo que nos encanta y que queremos copiar para nuestra «rentrée».

Volantes, una tendencia en alza que ha conquistado a Laura Fa

Lo cierto es que más que una tendencia, podríamos decir que los volantes se han convertido en un básico de todos los veranos (y los otoños y los inviernos y las primaveras). Si bien es cierto, todas las temporadas vemos como este detalle flamenco se reinventa y se acopla a todas las prendas de ropa: desde vestidos hasta pantalones siendo las más usadas las blusas y camisas que nunca pasan de moda. Sea como fuere, Laura Fa sabe cómo combinar este detalle flamenco y nos conquista con su look súper fácil de copiar.

Laura Fa lució para su vuelta al trabajo en ‘Sálvame’ una camisa blanca de volantes con troquelados en los mismos, que le daba un aire más ibicenco, que combinó con unos pantalones palazzo en azul klein. Un tono súper favorecedor. Gracias a estos colores logró potenciar su bronceado. Además, le ha añadido unas cuñas con plataforma en tono blanco con los que gana unos centímetros de altura. Un look muy fácil de copiar y con el que la colaboradora de televisión confirma que los volantes siguen siendo tendencia. Pase el tiempo que pase. ¡Nos encanta!

La colaboradora agota la blusa con volantes por menos de 20 €

Laura Fa ha elegido una camiseta con el escote cuadrado y con volantes en las mangas de la firma ‘Lovely Daniela’ que tiene un precio de 18,99 euros. Con este precio, apto para todos los bolsillos, y después de que la colaboradora de televisión la luciera ya se ha agotado a través de la página web de la tienda. Aún así, hemos buceado por vuestras tiendas favoritas para que tengáis más opción de compra y podáis copiar el look flamenco de Laura Fa. ¡Sigue leyendo y no te pierdas nuestras propuestas para que añadas los volantes a tu look!