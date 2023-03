Entre las tendencias de esta temporada te mostramos las faldas que no pueden faltar en tu armario (sobre todo si has pasado los 50)

Ha llegado la primavera y, cansadas ya de la ropa de invierno, estamos deseando ponernos con el cambio de armario y con la wishlist de los esenciales de esta primavera. En las últimas semanas hemos ido desgranando las tendencias que vamos a llevar esta temporada, junto con las prendas básicas de fondo de armario que no pueden faltarte. Pero también te estamos mostrando esas prendas que nos quitan años de encima y rejuvenecen, especialmente si ya has entrado en los 50, esa edad en plena madurez, pero a la vez todavía joven para ir a la moda y sentirnos estupendas. Lo hemos visto con los pantalones brillantes que ha estrenado Vicky Martín Berrocal o con el look de fiesta de Ana Rosa Quintana, básico e ideal a cualquier edad. Ahora nos vamos a ocupar de las faldas, una prenda esencial y que esta primavera no vamos a dejar de ver.

Esta primavera-verano las faldas cortas de inspiración college van a seguir estando en lo más top, pero quizás no sean la mejor opción cuando vamos cumpliendo años, por ello te vamos a proponer otros modelos que son tendencia y que encajan totalmente pasados los 50, como la falda retro de Carmen Lomana, en su versión más elegante.

Las faldas que debes tener esta temporada a cualquier edad (y más si has pasado los 50)

Empezamos por las faldas de lentejuelas, que llevan ya años triunfando, pero que esta temporada no dejaremos de ver tanto en los looks de fiesta como en los más sport. Así nos lo han demostrado reconocidas influencers como Carmen Gimeno, que ya se ha hecho con el modelo viral de Zara para llevarlo en el día a día con sneakers.

En la misma línea están las faldas de satinadas, que igualmente encajan en los estilismos más especiales, como puede ser un bautizo o una boda, como con los más casual, si los combinas con un top de punto o una camisa de algodón. Además, este combo hace mucho más juvenil y fresco el estilismo.

Esta temporada tienen un hueco de honor las faldas vaqueras, como la viral de Aitana, un éxito asegurado a cualquier edad. Y si el pantalón cargo será una de las prendas estrellas del street style (como ya lo fue la pasada temporada), en primavera va a competir directamente con la falda cargo, ideal para los estilismos más relajados.

Sigue deslizando y encontrarás las seis faldas para triunfar esta primavera y rejuvenecer tu armario pasados los 50.