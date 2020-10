¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor vestidas de esta semana? ¿Te gustaría conocer cuáles han sido los errores de la peor vestidas? ¡Mira!

Octubre nos está dando una de cal y otra de arena. Si la primera semana del décimo mes del año nos traía una bajada importante de las temperaturas; en esta segunda semana recuperamos el buen tiempo y los días soleados. Si durante los primeros siete días del mes pudimos disfrutar de grandes looks gracias a la celebración de la Fashion Week de Milán y Nueva York; desde el pasado lunes no hemos hecho otra cosa que sufrir con los estilismos de las famosas en la Semana de la Moda de París. Lo que parecía ser de una forma, últimamente ha dejado claro que no era tal y como esperábamos. En esta semana, aunque ha habido grandes looks, hemos podido sufrir con elecciones tan erróneas como anodinas; con conjuntos que se han colocado directamente en el ranking de las peor vestidas.

Las famosas mejor y peor vestidas de la semana

En esta primera semana de octubre hemos podido ver grandes estilismos elegidos para importantes ocasiones. Entre ellos, el conjunto de Ana Belén para recoger el premio del 29 Festival de cine de Madrid; la aplaudida elección de Isabel Preysler en homenaje que el Instituto Cervantes rendía a su pareja, Mario Vargas Llosa; o el impecable estilismo que Amelia Bono eligió para la Primera Comunión de su hijo Manu. No obstante, y tal y como hemos mencionado anteriormente, no todas han corrido esta buena suerte. Celebs internacionales como Scarlett Johansson o famosas españolas como Rocío Carrasco en lugar de enamorarnos, han conseguido desencantarnos con sus estilismos. ¡Una lástima!

Aprobadísimos estilismos y looks que no superan nuestras expectativas; trajes propios de principios de los 2000 y conjuntos tan vanguardistas que parecen traídos del futuro; acertada sencillez y barroquismo de lo más desafortunado. Así se podría resumir el ranking de las famosas mejor y peor vestidas de esta última semana. Errores y aciertos más desiguales de lo que nos gustaría que, como ya ocurría la semana pasada, os traemos con el mejor humor que se puede tener un domingo.

LAS MEJOR VESTIDAS