Las vacaciones de Lara Álvarez ha sido uno de los temas más seguidos durante las pasadas semanas de Navidad. Y es que la presentadora ha comenzado el 2023 optando por un destino veraniego para aprovechar los rayos del sol, mientras en España se instala el frío y la lluvia. Y como no podía ser de otro modo nos ha dado mucha (mucha) envidia.

La asturiana es una de las protagonistas del año sin ninguna duda. Su salida de ‘Supervivientes’, su nuevo trabajo y su estilazo han acaparado el foco mediático durante los pasados doce meses (y también lo será en este). Mientras nosotros esperamos para conocer sus próximos proyectos profesionales, ella ha decidido marcharse de vacaciones en busca de relax y mejor tiempo. Así que no se lo ha pensando dos veces y ha puesto rumbo a República Dominicana, concretamente a Punta Cana, donde está disfrutando de unos días de relajación.

La ex reportera de MotoGP ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras estos días tan especiales. Sin embargo, la foto que más llama la atención de estas vacaciones ha sido un posado en bikini. Lara, muy sonriente, nos ha enseñado lo bien que luce en bikini con un traje de baño tropical que seguro que será tendencia el próximo verano.

Lara Álvarez presume de figura con un llamativo bikini tropical

Las asturiana deslumbra con este look playero, perfecto para imponer moda en esta temporada. ¿Estamos ya preparadas para saber qué trajes de baño se llevarán en verano? Sí. Gracias a Lara sabemos que los diseños de estilo tropical acapararán todas la miradas. Por supuesto, lo hemos fichado porque es ideal para derrochar estilo en nuestras próximas vacaciones.

Aunque no es la primera vez que se roba todas las miradas por sus looks, en esta ocasión nos encanta su propuesta porque es un traje de baño que no solo podemos llevar una temporada, sino todas porque es el clásico estampado que nunca cansa. Y es que con su propuesta, la periodista adelanta una de las tendencias para lucir bikinazo durante la próxima temporada de primavera-verano 2023.

Desde un paisaje natural y que nos recuerda a los climas tropicales a los que todas queremos viajar durante los días más calurosos, Lara posa relajada desde una hamaca con un top de bikini de corte triangular con el que presumió de un bonito escote. Así mismo, y aunque no podemos ver con totalidad la braguita, podemos apreciar que es perfecto para que el abdomen quede al descubierto. Y, por supuesto, resalta su esbelta y torneada figura.

¿Lo mejor? LO TENEMOS LOCALIZADO. Se trata de un conjunto de la firma española Andrés Sardá que, amigas, ESTÁ REBAJADO.

Un traje de baño que está rebajado

En su look no solo nos encanta el ‘print’ de palmeras en tono verdoso, que por su tonalidad fuerte es ideal para resaltar el bronceado y resulta muy vistoso, también nos gusta muchísimo el corte del bikini. Por un lado, el top en forma de triángulo con relleno, pero sin aros, que se lleva atado a cuello y favorece el escote. Precio: 91,97 euros.

Por otro lado, las bragas a juego, de tiro medio, que son las favoritas de las famosas porque quedan bien sin perder la comodidad. Precio: 51,47 euros.

Asimismo, completó su outfit de descanso con unas gafas de montura cuadrada en color negro y con el que creo el balance perfecto ante las tonalidades tropicales.