Lara Álvarez siempre va guapa sin esfuerzo. Pocas prendas, como las americanas, pero bien escogidas y llevadas con estilo, dan como resultado un look perfecto, my favorecedor. Esta nueva temporada triunfan las chaquetas sencillas y ponibles, incluso para ir al trabajo, como prendas muy frescas y rejuvenecedoras.

Y es que no hay artículo de moda más ideal para crear un estilismo de oficina adecuado que una americana. Son elegantes y versátiles a más no poder. En todas sus versiones y diseños podemos usarlas con jeans para irnos de fin de semana, o con pantalones de traje sastre para ir a una reunión de trabajo importante. Hoy queremos hablar del modelo que lleva la presentadora. Es tan bonita que no te la puedes perder este otoño.

La americana lila de Lara Álvarez nos tiene obsesionadas

El lila es uno de los colores que más se lleva, que mejor sienta y que más nos gusta. Es ideal para alegrarnos las largas jornadas de trabajo y podemos elegir entre sus muchas tonalidades, como esta en color suave que lleva Lara, con hombros marcados y botones a juego y un diseño de estilo esmoquin que la hace super original.

Tiene la línea clásica de las americanas de traje masculinas pero el corte es muy femenino. Es de la marca ‘Loreine‘ y la mala noticia es que, a día de hoy, no disponen de stock. Pero en nuestra galería te hemos dejado otras alternativas muy parecidas para que seas la más guapa del ‘curro’.

Las asturiana ha completado el look con un pantalón de talle alto y ajustado en color negro que están pensadas para estilizar la silueta y darle protagonismo a la chaqueta. Añade, también, unas botas militares negras con suela track y una camiseta de manga corta negra de estilo rockero.