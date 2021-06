Ya está a la venta el número especial sobre Diana de Gales de la Revista SEMANA. Corre a tu quiosco para saber todo sobre la mujer que inspiró el Lady Dior.

A finales de 1995, ya separada de Carlos de Inglaterra (que no divorciada), Diana de Gales asistió a la inauguración de una exposición del artista Paul Cézanne en París. Por aquella época, su fama ya era enorme y no había persona que no quisiera recibirla en sus fiestas o eventos; lo que hacía que su visita a la capital francesa causase gran expectación. Todo tenía que salir a la perfección. Por ello, la primera dama del país, Bernadette Chirac, esposa de Jacques Chirac, presidente de la República en aquel entonces, queriendo hacerle a Lady Di un regalo especial y único, decidió pedir a la casa Dior que diseñase un bolso exclusivamente para ella. Y lo hizo. Así surgió el Lady Dior.

Pensado en la Princesa del Pueblo, los diseñadores de la maison francesa se pusieron manos a la obra. Fabricaron un bolso de napa de cordero pespunteada con el motivo emblemático Cannage, asas redondeadas e insignias D.i.o.r. a modo de charms. Una pieza con la que ella quedó tan encantada que decidió lucirla durante su viaje pero también en otras muchas ocasiones; causando tal revuelo entre los expertos fashionistas que la firma decidió comercializarlo y, con el permiso de la princesa de Gales, bautizarlo con su nombre.

Lady Dior, el bolso inspirado en Diana de Gales que ha hecho historia

El Lady Dior es un bolso que ha hecho historia y que, aún 25 años después, sigue fabricándose, adaptándose a las nuevas tendencias (además de aumentando sus precios) y conquistando a muchas de las famosas más cotizadas del momento. En España, se lo hemos visto a actrices de la talla de Blanca Suárez o Manuela Velasco pero también a influencers tan reconocidas como Dulceida. Fuera de nuestro país, top models como Karlie Kloss, intérpretes como Marion Cotillard, it girls como Chiara Ferragni o royals como la pequeña Gabriella de Mónaco también lo han llevado. Algo que no nos extraña lo más mínimo, ya que se trata de un modelo tan clásico y atemporal que funciona en cualquier situación y que combina prácticamente con cualquier look.

