La duquesa de Cambridge es una fiel seguidora del torneo de Wimbledon, no se pierde ni uno. Desde que contrajera matrimonio con el Príncipe Guillermo su pasión por el tenis ha ido in crescendo y en esta ocasión ha asistido para apoyar a las jugadoras Ons Jabeur y Elena Rybakina. Sus apariciones son siempre un despliegue de alta costura y para este evento el look no podía ser de menos. Kate Middleton repite estilismo y se vuelve a dejar ver con el vestido que nos dejó epatadas durante su viaje a Jamaica.

El vestido con el que nos ha vuelto a sorprender Kate Middleton es una creación de la diseñadora de moda Roksanda Illincic. Este diseño espectacular tenía un corte midi con mucha caída y movimiento y una maxi lazada en el pecho algo drapeada. El tono de piel de la duquesa se veía perfecto resaltado por el color amarillo vibrante del vestido y le sentaba genial. La prenda originalmente no tenía mangas, pero los modistas de la royal le han añadido unas discretas mangas cortas para darle al vestido un aire más elegante y clásico.

Kate Middleton repite estilismo y combina su vestido con unos stilettos blancos

La silueta envolvente es una de las más vistas en los diseños que suele portar la aristócrata y, la verdad, es que le favorece mucho. Los drapeados diagonales le dan a la figura verticalidad y este efecto sumado al corte midi del vestido puede regalarnos unos centímetros de más.

El modelo de la prenda ya ha sido uno de los más buscados en las últimas horas en la web. Aunque normalmente después de que cualquier royal muestre una prenda se agote a las horas, hoy el vestido sigue disponible. El modelo Brigitte de Roksanda tiene un precio de 995 euros y está disponible en tres colores: amarillo, rosa fucsia y azul bebé.

Kate ha vuelto a usar sus zapatos de salón blancos para combinarlos con el vestido, aunque en la visita a Jamaica tenían aberturas frontales y eran unos stilettos destalonados. La royal no tiene ningún miedo de repetir outfit, está muy concienciada con la sostenibilidad y el medio ambiente y siempre que puede saca su humildad a relucir.