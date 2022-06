Los duques de Cambridge han aparecido hace unas horas en una de tantas celebraciones que festejan el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II y sus 70 años en el trono, nada más y nada menos. Como no podía ser de otra manera Kate Middleton ha sorprendido con su look más llamativo, pero siempre fiel a su estilo, parece que el abrigo vestido es su prenda favorita, la cual le hemos visto lucir en multitud de ocasiones para muchos eventos importantes, hoy una vez más nos deja ojipláticos con su look.

Acompañada de la familia al completo, junto a su marido el Príncipe Guillermo, la princesa Charlotte y el príncipe George han visitado el castillo de Cardiff en Gales, donde han saludado a los artistas que actuarían en el festejo en conmemoración a la reina, entre los artistas invitados estaba la célebre Bonnie Tyler que ha cantado en el evento.

Kate Middleton ha lucido un abrigo vestido rojo que ha combinado con unos salones azul marino

El abrigo de Kate Middleton, el cual le pudimos ver hace pocos días en Londres para otro evento cultural, es de la firma Eponine. La prenda tiene cierto aire oriental en su corte midi y su cuello mao; además luce una abotonadura extra larga hasta pasado el tercio del vestido.

Este tipo de vestidos híbridos se lo hemos visto en muchas ocasiones a la duquesa y hay que decir que le sientan de maravilla. La reina Letizia, siempre al tanto de la moda, es otra fanática de estos abrigos vestidos y en alguna ocasión también la hemos podido ver con una prenda muy similar a la de Kate. Para los zapatos, ha elegido unos salones en color azul marino de la firma Spells of Love. Los salones combinaban a la perfección con el resto del outfit y que le hacía ganar unos centímetros extra, que siempre está muy bien.

En esta ocasión Kate optó por un pelo mucho más natural y casual; una coleta alta con un poco de cardado en la parte superior para dar volumen y los lados bien estirados para alargar su mirada. Kate hoy lucía con unas pestañas XXL y un eye-liner negro, un poco más maquillada que de costumbre. Además se aplicó un labial en el tono natural de sus labios en un tono rosáceo, unos polvos bronceadores y algo de base.