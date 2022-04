Para una ocasión tan especial, la actriz no podía defraudarnos con su look. Y, por supuesto, ha estado a la altura. Julia Roberts ha acaparado todos los flashes en Nueva York con un traje amarillo pastel que nos ha enamorado a primera vista. Y es que a pesar de que algunos supersticiosos creen que este tono trae mala suerte, también es capaz de rejuvenecer al instante y aportar un plus de luz al rostro.