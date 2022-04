Hace ya 365 días que Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad y la «despixelaramos» por completo. Desde aquel día, hemos visto un gran cambio físico en la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Este lunes, la joven influencer cumple 19 años y lo celebra con una fiesta por todo lo alto en la capital madrileña. Acompañada por sus amigas y por su novio, Tommy Rossi, Julia llegaba al local donde iba a tener lugar la celebración y lo ha hecho impactando con el look que ha elegido para su cumpleaños. A pesar de que la fiesta ha sido esta tarde, la joven ha optado por un look muy de noche en el que destacaban los pantalones split, que el año pasado llegaron a nuestro armario y parece que lo hicieron para quedarse.

Julia Janeiro apuesta por un total look de Zara que ya puedes comprar

La hija del torero y la odontóloga ha optado por un look en tonos claros, concretamente en un tono marfil satinado que nos ha sorprendido a todos. Y es que los tejidos más resplandecientes suelen ser aptos para los looks de noche. Sin embargo, Julia no sigue los protocolos y apuesta por las prendas que les gusta. La joven ha elegido un dos piezas en el que destaca una americana ajustada y los pantalones split, aquellos que están caracterizados por una abertura en el bajo de la prenda, ya sea en un lateral o en la parte frontal o trasera. Este tipo de pantalón se suele ver en tejidos elásticos y tiene un diseño ajustado y de talle alto, para hacer un efecto legging. Algo que efectivamente se puede ver en el elegido por Julia Janeiro. Este dos piezas es de Zara y a través de la web, tan solo está disponible la blazer.

Julia Janeiro ha puesto el broche de oro a su look con un body satinado de estilo corset. Se trata de un body con aros de escote corazón y hombros descubiertos. Los tirantes finos ajustables y desmontables lo hace mucho más cómodo. Esta pieza también está disponible a través de la web del grande de Inditex y está disponible en diferentes tonalidades, para que apuestes por el que mejor combine con el resto de tu look.

Unas sandalias con tiras transparentes, el calzado de moda entre las influencers, y una cartera de mano repleta de brillantes han sido los accesorios que la joven ha elegido para culminar el look. Por último, una coleta alta y super tupida era el peinado por el que se ha decantado para la ocasión. Sin lugar a dudas, un look impactante con el que Juls (así la llama su entorno más cercano) promete triunfar en su fiesta de cumpleaños.