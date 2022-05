El festival de cine de Cannes se está celebrando durante toda la semana y hasta el 28 de Mayo en la Costa Azul y está acogiendo a cientos de celebrities de todo el mundo que competirán por la Palma de oro, el máximo galardón del festival francés. Aunque a nosotras nos interesa, por supuesto, quién fue la mejor vestida de todas las jornadas. El nivel de este año está muy alto, pero las españolas también tenemos nuestro huequito en la red carpet. La actriz colombo-española Juana Acosta ha triunfado en Cannes con un vestido negro con pedrería de Armani Privé que ha brillado con luz propia bajo la lluvia de flashes de los paparazzi de los cientos de medios que cubren el evento.

Juana se la ha jugado todo al rojo, aunque el vestido era bicolor, cientos de piedras rojas engarzadas destacaban por encima del negro en la parte superior, y en la parte inferior se mezclaba con un forro de rejilla a juego con un antifaz del mismo material, que es muy usado en tocados para eventos importantes. El corte del vestido era precioso, un escote recto de palabra de honor y una falda con corte de sirena hacía las delicias de los amantes de la moda de alta costura. La firma Armani Privé fue finalmente la elegida de la mano de Juana y de su estilista Freddy Alonso.

El vestido de Juana Acosta en Cannes se ha convertido en uno de los más chic

La actriz optó por un peinado muy sobrio, un moño peinado hacia atrás que daba todo el protagonismo al antifaz, al maquillaje y a los preciosos pendientes de Bvlgari de la joven artista. El fantástico tocado de redecilla era del diseñador Betto García.

El maquillaje de la actriz lo realizó Roberta Andalzi y se centró sobre todo en crear un look en el que los labios se llevasen toda la atención con un color rojo pasión muy sensual. El resto del maquillaje fue muy sobrio y sencillo, un smoky eye en tonos negros y rojos a juego con el estilismo, un poco de rímel y un poco de base de maquillaje súper mate en el tono de su piel para que no saliera ni un solo brillo bajo las cámaras.

La pedrería y las perlas engarzadas son los apliques más socorridos de esta temporada

El broche final lo pusieron unas sandalias de tacón de tiras Jimmy Choo que solo asomaban ligeramente por debajo del vestido de la firma italiana.

Juana acudió de esta guisa al estreno de «Three thousand years of longing» la última película de George Miller, que recibió en Cannes casi 6 minutos e ovación al finalizar. Desliza para ver el estilismo de la actriz y no te pierdas ni un solo detalle.