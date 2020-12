Amelia Bono tiene el jersey más ideal para protegerse en los días más fríos. Una prenda que ha llevado en más de una ocasión y que sabemos dónde encontrarla

Si cuando llega el calor, los chicos se enamoran; cuando llega el frío, todas nos llenamos de capas y capas hasta parecer una cebolla. La bajada de las temperaturas se nota (y mucho) y eso afecta de manera directa a nuestra forma de vestir. Abrigos, chaquetas, sobrecamisas, gabardinas y jerséis se convierten en los auténticos protagonistas de nuestros looks y ese vestido fresquito que no nos quitábamos en verano, ahora cuelga de una percha en una esquinita de nuestro armario. Las estaciones del año marcan nuestra forma de vestir; y, en cada época, como seres humanos que somos, acabamos convirtiendo una prenda en nuestra auténtica favorita y llevándola hasta la saciedad. Tener obsesiones (o, si lo preferís, fijaciones) fashionistas es tan común que, si le preguntas a una de tus amigas, seguro que te confiesa que hay una pieza de su perchero que suele vestir con mucha frecuencia. Yo, por ejemplo, no quito un chaleco gris que me compré en las rebajas y Amelia Bono se ha encaprichado con un bonito jersey de lo más abrigado.

Y no nos extraña lo más mínimo, pues no es para menos. La prenda que ha conquistado a la influencer más cotizada de este último año es todo lo que una busca a la hora de comprar un jersey: que sea práctico, abrigado, original y ponible. ¡Y este cumple absolutamente todas esas funciones y más! ¿Quieres saber cómo es y cómo hacerte con uno idéntico? ¡Sigue leyendo!

El jersey favorito de Amelia Bono es blanco, está lleno de detalles y cuesta 40 euros

El jersey que ha robado el corazón de Amelia Bono no es otro que uno de la última colección de Fórmula Joven, cuyo precio es de 39,99 euros. Se trata de un jersey de color blanco que destaca por su cuello redondo y sus adorables bordados a modo de flores; bordados en relieve que hacen que la prenda sea tan llamativa como ideal. Un diseño ideal que combina con cualquier tipo de pantalón o falda y que la hija del político socialista José Bono ha llevado en más de una ocasión. Más concretamente, se lo hemos podido ver en más de tres ocasiones diferentes en el último mes. Eso sí, ella ha querido combinarlo siempre de la misma forma: con pantalones vaqueros negros de corte recto y talle alto y una enorme cadena dorada decorando su cuello. Un conjunto muy acertado que se ha convertido auténtico uniforme de la influencer. ¡Siempre que tiene ocasión se lo pone!