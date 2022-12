Los pantalones vaqueros son una prenda atemporal y versátil que no puede faltar en el fondo de armario de cualquier mujer. Sea cual sea tu estilo, unos jeans son indispensables, ya que los puedes combinar con absolutamente todo y variar según el momento: con jerséis y camisas para ir a trabajar en el día a día o tops y blusas para ir elegante a una cita o cena con amigas el finde. Tampoco tienen edad. De hecho, si sabes escoger los que mejor te sientan, son una prenda que te puede quitar años de encima. ¿Quieres saber cuáles son los jeans que más favorecen a partir de los 50? Pues atenta, porque aquí te los enseñamos.

Ya quedó muy atrás aquel pensamiento de que las mujeres a partir de cierta edad no deben llevar algunas prendas como, por ejemplo, vaqueros. De hecho, las mujeres de más de 50 están enamoradas de los jeans, y no es para menos. Son una prenda todoterreno y cómoda, ideal para cualquier ocasión. Eso sí, hay ciertos modelos que sientan mejor que otros a esta edad y es necesario estar actualizada, ya que cada año se van renovando. Pero no te preocupes, te vamos a mostrar los que mejor encajan y, además, van a ser top este próximo 2023.

Los jeans que mejor sientan pasados los 50

Elegir los jeans que más nos favorecen puede ser una tarea difícil y, según vamos cumpliendo años, se puede complicar aún más. Nuestro cuerpo no es igual a los 20 que a los 50 y nuestro estilo tampoco. Y si, además, queremos ir a la última moda… Son muchos factores a tener en cuenta y sabemos que puede llegar a ser un gran quebradero de cabeza. Para facilitarte la elección, te vamos a enseñar los 5 tipos que más favorecen a partir de esta edad.

Aunque hay muchos modelos de jeans disponibles en las tiendas (pitillo, cargo, mom, boyfriend…) hay cinco concretamente que son los que mejor sientan a partir de los 50 años, porque son súper cómodos y versátiles, además de estilosos. Uno de ellos son los ‘Wide leg’, un tipo de vaquero de pierna ancha que sienta bien a todos los cuerpos y queda súper elegante, tanto con zapatillas como con tacón. Otros son los ‘Baggy paperbag’, un híbrido entre dos modelos, que se caracteriza por ser ligeramente holgado y con la cintura fruncida. Si quieres descubrir estos y todos los demás, no olvides bajar hasta nuestra galería…