Las nuevas generaciones royals ya han comenzado a robar el foco a sus progenitores. Si en cada nueva salida de la Princesa Leonor o la Infanta Sofía, la última de ellas para presenciar en Londres el partido de la selección española en la ‘UEFA Women’s Euro 2022’ , se convierten en el centro de todas las miradas y eclipsan a la mismísima Reina Letizia, lo mismo acaba de suceder con el último acto público al que acudieron príncipes Federico y Mary de Dinamarca junto a tres de sus cuatro hijos. Fue un desfile de caballos en Grastin, donde la princesa Isabella de Dinamarca nos enamoró con su look.

La joven princesa, de 15 años, supone un soplo de aire fresco, con su estilo casual, relajada y desenfadada. Mucho menos clásica que la Princesa de Asturias, Elisabeth de Bélgica o Amalia de Holanda, que tienen que cumplir con ciertas normas de protocolo en su papel de herederas, Isabella muestra un aire hippie-chic muy de moda.

Actualmente ocupa la tercer lugar en la línea de sucesión al trono tras su padre y su hermano Christian y por eso, puede permitirse más licencias.

La falda hippie y sneakers de Adidas, el mejor look casual de Isabella de Dinamarca

Con la ola de calor que estamos padeciendo en España a primera vista no nos resulta demasiado práctico este look, pero los días de intenso calor pasarán y el estilismo no puede gustarnos más. Es más, la falda, la auténtica protagonista, es esa prenda de fondo de armario que puedes llevar en pleno verano con unas sandalias o entrado el otoño con unas botas cowboy.

La joven princesa lució una falda larga fluida, con un alegre estampado y cintura de nido de abeja. El diseño de las típicas faldas hippies, que ha combinado con una camiseta de cuello a la caja de manga larga en azul y unas zapatillas Adidas envejecidas.

A este perfecto look casual, añadió unos complementos que nos encantan: un collar de perlas, junto con un cadena de oro con la inicial B, y también unos pendientes largos, del mismo aire hippie que el resto del estilismo.

La manicura en azul nos dejaba claro que la hija de los futuros reyes de Dinamarca sigue las tendencias de todas las influencers.