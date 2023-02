Ahora que la temporada de invitadas está a punto de comenzar, toca escoger el modelito que llevaremos a estos eventos formales. Pero, ¿cuál elegir? Hay tantas opciones, que no siempre es fácil dar con la elección correcta. Ante la duda, nada como el último vestido bicolor de Isabel Rábago. Estos diseños se basan en la técnica del color blocking, y consiste en combinar colores que son opuestos, pero que juntos quedan de maravilla. Un estilo que sedujo a la princesa Leonor en Santiago de Compostela y que ya fue tenencia el pasado verano.

Sin embargo, aunque hay diseños bicromáticos en muchos colores, nos hemos enamorado del que lleva la periodista porque nos parece una opción bastante favorecedora de cara a la primavera. Se trata de un diseño en naranja y berejena muy elegante y, que sin duda, es una opción que debes replantearte para ocasiones especiales. Es un vestido que ha lucido durante una de sus apariciones en televisión y es de la firma española Cayro Woman. Isabel lo combinó con unos zapatos en beige y negro y su melena largo peinada con ondas suaves.

Los puntos a favor de este vestido son infinitos. El primero, y el que más nos ha llamado la atención es la combinación de color. La mezcla de naranja y berenjena supone un 'chute' de energía que nos levantará el ánimo en cuestión de minutos. Por otro lado, es una pieza que por su corte y tejido nunca pasa de moda y es ideal para quienes no quieren llevar un looks muy clásicos en negro, y prefieren un poco de luz.

Otro de los detalles por los que darás el visto bueno a este diseño, es por el escote cruzado con fruncido en la cinturilla. Aporta frescura al vestido, movimiento y, por supuesto, permite afinar la cintura y disimular la zona de la barriga. Por último, no podemos obviar el detalle de la falda cruzada de vuelo. Ideal para camuflar las piernas anchas y no se ajusta al trasero. Aunque, eso sí, al ser de largo midi llévala mejor con tacones para no acortar la pierna.