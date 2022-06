Isabel Preysler y Tamara Falcó, no tienen solo la típica relación madre-hija. Ellas parecen verdaderas mejores amigas, ya que no dudan en salir de fiestas juntas siempre que tienen ocasión. Su relación es tan cómplice y estrecha, que la propia marquesa de Griñón se ha comprado un ático de lujo a solo 200 metros de la casa de su madre para no echarla de menos cuando se mude de la casa familiar.

De hecho, Tamara recibía las llaves de su nuevo hogar y, para celebrarlo, salió a cenar con su madre aprovechando la invitación que ambas tenían a la cena organizada en Madrid por la firma de moda Zimmermann. Una velada que nos ha gustado especialmente por los modelitos que ambas han llevado. Nos resulta muy complicado elegir cuál va mejor vestida, porque somos seguidoras acérrimas del estilo de ambas. En esta ocasión te dejamos la elección a ti.