Isabel Jiménez ha reaparecido ante los medios y lo ha hecho con un vestido de punto, de SlowLove, que necesitamos tener en nuestro armario

La presentadora de los informativos de Telecinco se ha convertido en una de las mujeres más estilosas y que mejor viste de nuestro país. Isabel Jiménez ha acudido al acto de la nueva campaña de Ausonia con la lucha contra el cáncer de mama junto a otros rostros conocidos. Aún así, la amiga de Sara Carbonero ha dado una lección de estilo con un vestido de punto, muy acorde al photocall al que ha acudido y demostrando que en muchas ocasiones menos es más. Jiménez también tiene un estilo muy personal y marcado por prendas boho, muy parecido al de su íntima amiga, Sara. Un estilo personal que ambas saben evocar en sus colecciones de SlowLove, la marca que crearon juntas y de las que ahora siguen diseñando a pesar de venderla al grande de Cortefiel. A pesar de esto, siguen siendo las directoras creativas de las colecciones y además las mejores modelos para lucir sus propios diseños.

Isabel Jiménez, la mejor modelo de su marca, SlowLove

Por este motivo, y teniendo en cuenta que la mayoría de sus piezas son increíbles, Isabel Jiménez ha elegido un vestido de la nueva colección Otoño-Invierno. Se trata del vestido Batto, que se encuentra tanto en la página web de la firma como en las tiendas físicas. Es un vestido de canalé de punto, con manga murciélago, con cuerpo más holgada y falda ajustada, cuello chimenea y en color blanco roto. Siguiendo la estela de la marca y su preocupación por el medio ambiente, esta pieza está realizada con fibras sostenibles. El precio de la prenda es de 69,99 euros y está disponible, de momento, en todas las tallas: desde la XS hasta la L. Pero está claro que si te gusta corre a por él antes de que se agote, porque una vez que lo hemos visto en Isabel Jiménez, lo necesitamos YA en nuestro armario.

La presentadora de los informativos de Telecinco lo ha combinado con una botas altas negras, también se puede encontrar en SlowLove, sin embargo su firma es Popa. Se trata del modelo Sabela black y es una bota alta de piel negra, con caña por debajo de la rodilla, punta alargada, tacón ancho y suela acolchada. La altura del tacón es de unos 9 centímetros, mientras que la de la caña es de unos 41 centímetros. Su precio es de 115,95 euros y está disponible también en web desde la talla 36 hasta la 41. Una combinación excelente que no nos puede gustar más.

Analizamos al detalle el impecable estilismo de la presentadora de los informativos

Isabel Jiménez nos ha vuelto a dar una lección de estilo con prendas cómodas, envolventes y perfectas para el día a día del otoño. Haz como ella y copia su último look, que no nos puede gustar más. Lo analizamos al detalle. No te lo pierdas.