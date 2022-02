Parece que por fin las galas, eventos y alfombras rojas han cogido carrerilla. Hace pocos días pudimos disfrutar de la súper fiesta de las influencers en el Hotel Mandarin Ritz de Madrid, y ayer se dieron cita muchos rostros destacados del cine, la moda, la música y la cultura en general en el exclusivo club Monteverdi. ¿El motivo? Celebrar la belleza y el paso del tiempo. Y es que la firma cosmética Caudalíe ha lanzado una nueva crema bajo el nombre de ‘all in one Premier Cru‘.

¿Qué tiene de especial? Esta crema incluye un descubrimiento revolucionario: la enzima TET (Ten-Eleven Translocation), que permite revertir el envejecimiento cutáneo y corregir todos los marcadores de la edad: arrugas marcadas, líneas de expresión, pérdida de firmeza, deshidratación… En fin, una maravilla.

Entre las grandes invitadas del evento se encontraba Isabel Jiménez. Y es que no podía faltar, ya que la periodista es fiel a esta crema desde que la lanzaron y ha sido una de las primeras en recomendarla. Para celebrar una noche tan especial eligió un vestido tipo blazer entallado con hombreras, y joyas de Tous. ¿Como colofón final? Unos sencillos stilettos a juego y un bolso de mano. Lo cierto es que la amiga de Sara Carbonero fue una de las mejor vestidas de la fiesta, aunque hubo otras que también destacaron.

Los mejores looks de la gran fiesta de la belleza

Eugenia Osborne tampoco quiso perderse una velada en la que la belleza y el glamour iban de la mano. La hija del mítico presentador de televisión y cantante Bertín Osborne, acaparó todas las miradas con un traje oversize con pantalones de pinzas que combinó a la perfección con un top crop de lentejuelas que le sumaba un plus de sensualidad.

Pero espera, porque de la deliciosa comida y de la buena música (de la que se encargó la DJ Cristina Tosio) también disfrutaron Patricia Conde, Manuela Vellés, Silvia Alonso, Mónica de Tomás, Flora González… Y por supuesto muchas influencers como Gala González, Natalia Osona, Carla Hinojosa, Jessie Chanes o Anna Ferrer Padilla. Ésta última eligió para la ocasión un corsé de terciopelo con detalles de encaje que completó con unos pantalones palazzo en color crudo y unos zapatos de salón con tejido tweed en tono morado. ¡Ideal!

¿Quieres ver a todas ya? ¡Sigue bajando!