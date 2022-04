Irene Urdangarín, la hija de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin ha posado junto a su abuelo y algunos nietos más en Abu Dabi, con un look muy moderno y que se está poniendo moda, sobre todo por sus carísimas zapatillas, que parecen encantar a todas las celebrities del momento.

La hija de los antiguos duques de Palma de Mallorca está hecha toda una mujer, ya tiene casi la mayoría de edad con 17 años y está creando un estilo propio que encaja a la perfección con las últimas tendencias. La visita a su abuelo, que no se ha movido de Abu Dabi ni por Semana Santa ha sido la ocasión perfecta para lucir, acompañada de sus primos, unas Golden Goose, las zapatillas que parece que todo hijo de celebrity necesita tener en su armario.

Golden Goose es una marca de zapatillas italiana fundada en el año 2000

Este año hemos visto que la tendencia ad lib o ibicenca está muy marcada, además, estos vestidos blancos tan frescos se han sabido actualizar en un montón de marcas ajustándose a las últimas tendencias: con encaje, vestidos midi, cut out, crop tops, inluso monos acampanados. Irene Urdangarín ha optado por un vestido ibicenco mini con manga francesa y cuello redondo y cerrado, que le sentaba genial.

A este vestido cualquier otra le hubiera puesto unas bailarinas, pero Irene le ha dado el toque más cañero con las zapatillas Golden Goose, que se han convertido en un clásico. Las Golden Goose son unas zapatillas con poca suela, que vienen de fábrica con ese aspecto ajado y sucio tan personal, son la versión cara de las Converse de toda la vida.

Irene Urdangarín marca estilo con sus zapatillas deportivas en Abu Dabi

Victoria Federica también ha posado al otro lado de su abuelo, con un look fantástico que demuestra que está a la última en moda. Un crop top de crochet que es la prenda que no puede faltar en los armarios de esta temporada, son muy versátiles y vienen muy bien para el entretiempo. Además ha completado el look con un pantalón de Mango muy especial con doble cintura y que le hemos visto usar en otras ocasiones en color negro, parece que son de sus pantalones favoritos. Ella, para los pies, ha seguido la tónica de su prima y ha optado por unas deportivas blancas con un detalle de color asimétrico en cada una, muy original y que le da un toque desenfadado al outfit.

La Infanta Elena y la Infanta Cristina se han llevado a toda la familia para ver a su padre a Emiratos Árabes para ver a su padre, que reside allí desde 2020. La familia ha elegido estos días de Semana Santa para visitar a su abuelo y las más jóvenes nos han dejado estos looks que no os podéis perder, desliza para verlos.