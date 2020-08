Irene Rosales ha posado en su cuenta de Instragam al más puro estilo pirata con un pañuelo en la cabeza que nos ha enamorado.

Hay formas y formas de llevar ciertos complementos y, sin duda, hay algunas más arriesgadas que otras. Los pañuelos, fulares y bandanas son accesorios que desde hace ya varios años vienen acompañándonos. Ya sea a modo de bufanda, atado a uno de nuestros bolsos o bien guardado en algún cajón perdido de nuestro armario, todas tenemos uno. La diferencia está en cómo los usamos. Durante este verano muchas influencers han comenzado a llevar los pañuelos anudados al pecho a modo de top; una forma de convertir el complemento en una eficaz pero incómoda prenda. Sin embargo, si hay alguien que ha sabido llevar este accesorio esa ha sido Irene Rosales. La que fuera la quinta finalista de GH Dúo ha sabido navegar (y nunca mejor dicho) hacia los orígenes de este singular pedacito de tela y se lo ha plantado en la cabeza, al más puro estilo pirata.

Un complemento pirata que sienta de maravilla

Ha sido en su cuenta de Instagram donde la mujer de Kiko Rivera nos ha mostrado esta bonita forma de llevar el pañuelo. Sin enseñarnos casi ninguna otra pieza de su look, la socialité ha querido compartir con sus más 500 mil seguidores un original selfie que no ha podido gustarnos más. A nosotros y a las casi 20 mil personas que le han dado ‘me gusta’ a la publicación. Y no nos extraña en absoluto pues ella no podía estar más guapa. El llamativo pañuelo al estilo pirata le daba ese toque definitivamente chic que tan bien sienta en los estilismos más sencillos.

Irene Rosales combinaba su pañuelo de animal print con lo que parece ser una camisa abotonada blanca. Una prenda simple y perfecta que consigue elevar gracias al acertado pañuelo. Sin duda, se trata de un complemento que veremos mucho este año, ya que las distintas firmas lo incluyeron en sus desfiles como una de las tendencias que debíamos tener en cuenta para el próximo otoño. Como buena influencer, la joven sabe adelantarse a esas tendencias y adaptarlas perfectamente a su estilo. ¡Y no hay más que verla! Esperamos que sí.

Para copiar su estilismo, hemos seleccionado seis pañuelos de leopardo de marcas low cost con los que estamos seguras de que triunfarás esta próxima temporada. ¿Te atreves?