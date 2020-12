La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido a través de sus redes sociales tres cómodos conjuntos ideales para pasar los días en casa.

No cabe ninguna duda de que, con las medidas para intentar controlar la crisis sanitaria y tras los meses de confinamiento, esta temporada no somos nadie si no vestimos con los looks más cómodos. La moda se ha reinventado para que podamos ir y estar guapas a la vez que confortables en cualquier circunstancia. Y eso nos encanta, y es que ahora estamos pasando mucho más tiempo en casa que hace un año por estas mismas fechas; pues tras una primavera en cuarentena, ya nos hemos hecho al calor de nuestro hogar y hemos limitado sustancialmente nuestras salidas al mundo exterior. Conjuntos pijameros, jerséis de punto, pantalones tipo jogger, sudaderas, leggings, chándales… Son muchas las prendas de estilo comfy que ahora predominan en nuestro armario pero también en el de nuestras famosas favoritas. No hay más que ver los últimos tres conjuntos que le han llegado a Irene Rosales para darse cuenta.

La colaboradora de Viva la vida, que estos últimos meses ha vivimos una de sus épocas más duras y complicadas; abrió ayer por la tarde unos paquetes que recibió a lo largo de la semana y, para su sorpresa, encontró tres conjuntos tan cómodos como bonitos que no podían sentarle mejor. Dos pijamas personalizados y un total look de punto que no puede estar más en tendencia. Tres modelitos ideales para estar en casa y que estamos seguras de que Irene Rosales no se quitará en los próximos días.

Los conjuntos más cómodos los tiene Irene Rosales

Son tan ideales los conjuntos que recibió la esposa de Kiko Rivera, que no ha podido evitar compartirlos con sus más de 600 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram. La exconcursante de GH Dúo mostró orgullosa uno a uno los tres modelitos que Noelia Gago le envió a su casa. Y no nos extraña lo más mínimo, pues no pueden ser más ideales. El primero es un conjunto de punto en un bonito tono salmón formado por un jersey de escote en pico y cinturón que estiliza la figura y un pantalón del mismo tejido y tono largo hasta el tobillo. A este ideal dos piezas, se le unen dos pijamas satinados personalizados especialmente para la colaboradora de televisión con sus iniciales. Uno de ellos en negro con el bordado en dorado y el otro en blanco con detalles y ribetes en negro. Tres modelitos ideales para pasar los días en casa y con los que una consigue estar cómoda y guapa a partes iguales.