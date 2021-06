La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha acompañado a su marido, Kiko Rivera, a la comunión de su hijo en Bilbao y ha elegido un conjunto muy ideal.

Este sábado ha sido un día de celebraciones. Además del Festival de Cina de Málaga; este pasado 5 de junio han tenido lugar otros eventos menos multitudinarios pero igualmente interesantes que nos han dejado ver algunos de los looks más elegantes de las últimas semanas. Toñi Moreno celebró el bautizo de su hija Lola con un precioso traje blanco, perfecto para el verano; la influencer María García de Jaime bautizó también a su hija Catalina, en su caso con un precioso vestido de The IQ Collection; y Kiko Rivera y Jessica Bueno se han vuelto a reencontrar con sus mejores galas para celebrar la primera comunión de Francisco, el hijo que tienen en común. Un evento que no ha querido perderse Irene Rosales y para el que la joven ha elegido un conjunto ideal que estamos deseando copiar.

La celebración que ha tenido lugar en la iglesia Juan De Ajuriaguerra de Bilbao y, coincidiendo con su primera visita a la ciudad vasca; la colaboradora de Viva la vida ha sorprendido en este gran evento con un precioso diseño en uno de los colores de la temporada. Un conjunto ideal que, como no podía ser otra forma, ha compartido con sus más de 650 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram. «Bilbao, te he conocido de la forma más especial. Nuestro príncipe ha recibido su primera comunión y estamos felices de poder vivir ese bonito momento. Te queremos siempre»; escribía en su perfil de la red social.

El conjunto ideal de Irene Rosales nos deja claro cuál es el color del verano

El encuentro entre Kiko Rivera y Jessica Bueno era una de las noticias del día; pero, viendo el estilismo que ha elegido Irene Rosales para la ocasión, tenemos claro que ella también es una de las claras protagonistas de la jornada. Y es que la sevillana ha elegido un conjunto de dos piezas en un precioso tono amarillo pastel. Un color que estamos convencidas de que será uno de los tonos más llevados esta temporada de verano.

Se trata de un dos piezas formado por una sobrecamisa con lazada a modo de cinturón y unos pantalones rectos y cropped a conjunto, ambos en color amarillo pastel; que la tertuliana de Telecinco ha combinado con unas bonitas cuñas de yute. Un look ideal para un día tan especial como el de la primera comunión de Francisco Rivera Bueno que, sin lugar a dudas, es perfecto para esta temporada estival. ¡Qué ganas de replicarlo cuando tengamos un evento o una cena con amigas!