Aunque Ingrid de Dinamarca cumplió la mayoría de edad el pasado 21 de enero, no pudo celebrarlo por la situación sanitaria que se vivía en el país nórdico en ese momento. Haakon y Mette-Marit han organizado todo para este viernes, que será cuando tenga lugar la gran cena de gala a la que están invitados numerosas casas reales europeas entre los que se encuentra el Rey Felipe VI. Aunque la gran cita será este viernes, los festejos en honor a los 18 años a la futura princesa heredera ya han dado el pistoletazo de salida. Este jueves, el Gobierno del país ha organizado una cena institucional con la gran protagonista y su familia, entre otros asistentes. Ingrid de Noruega ha llegado radiante y triunfadora en el que es su primer gran look de princesa del que tenemos todos los datos.

Ingrid Alexia de Noruega elige un diseño de Alta Costura para su primer acto por su cumpleaños

La hija mayor de Haakon y Mette-Marit estaba deslumbrante enfundada en un vestido de fiesta de tul con adornos, como son los pequeños lunares dorados y brillantes. Un vestido sin tirantes, de cintura ceñida y una falda completa en forma de A en el que destacan los diferentes tejidos en los que está diseñado, destacando la seda. Se trata de un espectacular modelo de Monique Lhuillier cuyo precio asciende a los 2.657 euros pero en una conocida web de venta de Alta Costura está rebajado hasta los 1.594 €.

Con este diseño se corona como una princesa y nos abre el apetito para su gran puesta de largo para la que tan solo quedan unas horas. A pesar de que el vestido es sin tirantes y con escote en forma de corazón, Ingrid de Noruega ha lucido una especie de capa semitransparente con la que ocultó su pecho y le daba un aire más elegante y perfecto para la ocasión. Combinó este precioso vestido con un mini bolso de mano con detalles dorados y unos salones Christian Louboutin en un tono brillante que encajaba perfectamente con el resto del look. En cuanto a joyas, la joven ha lucido unos largos pendientes con una lágrima y varios anillos adornaban sus manos. Ha recogido su larga melena y un maquillaje sutil era el broche de oro a su primer gran look que no nos ha podido gustar más.