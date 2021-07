Tras el original moño de la mañana, hija pequeña de los Reyes ha protagonizado otro de sus grandes looks en la entrega de los Premios Princesa de Girona

Desde que comenzó a dar el salto de la niñez a la adolescencia, la Infanta Sofía dejó muy patente un estilo muy personal y diferente. Mientras su hermana, la Princesa Leonor, siempre ha mostrado un estilo más conservador y clásico, ella ha tenido en cada una de sus apariciones públicas pinceladas de su gusto por la moda y las tendencias. La hija pequeña de los Reyes no tiene un papel institucional tan relevante y con el foco constante como su hermana, y quizás por ello se puede permitir más licencias a la hora de vestir. Algo que hemos visto (y notado) en la última visita de Sofía a Girona.

Desde luego su estilo es más relajado y con muchos más guiños a lo que más se lleva en la calle y comparten la mayoría de las influencers. Una frescura que quedó demostrada esta mañana cuando la Familia Real al completo recibió en el Palacio Albéniz a los galardonados de los Premios Princesa de Girona de pasadas ediciones. Allí, Sofía nos sorprendió con un original moño coronando su larga melena, uno de los peinados preferidos de las insiders; para acompañar su vestido de Springfield.

La infanta Sofía en Girona, mucho estilo y seguidora de las tendencias

Pero no ha sido la primera vez que la Infanta Sofía nos demuestra su particular estilo. Cuando su hermana todavía no se había quitado las clásicas bailarinas; ella ya mostraba su preferencia por los slippers o los mules (todavía no se ha subido al tacón como su hermana) y, antes que ella, también eligió looks mucho menos aniñados y más fashion.

Algunos de los vestidos que ha llevado fueron después los modelos preferidos de las influencers. El vestido de cuadros de vichy de Stradivarius, que lució el verano pasado en Mallorca, no dejamos de verlo después en las redes sociales. A Alba Díaz entre otras. Y también, el vestido de Sfera que llevó en un acto en Cartagena el pasado mes de abril, fue uno de los más buscados de la temporada.

Para este acto de entrega de los Premios Princesa de Girona en el CaixaForum en Barcelona ha elegido un precioso conjunto bicolor que la ha coronado como la mejor vestida de la familia. Se trata de un diseño en blanco y negro que, a modo de vestido sobre vestido; creaba un efecto muy favorecedor y actual que nos ha dejado con la boca abierta. De manga corta, mangas abullonadas y falso escote en uve; la joven lo ha combinado con unas discretas pero acertadas bailarinas negras y un peinado de lo más favorecedor. Y es que, si por la mañana apostaba por el moño alto, en esta ocasión ha preferido optar por el pelo recogido hacia un lado. ¡Sin duda, Sofía en Girona es toda una it girl real!