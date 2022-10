Por segundo año consecutivo, la infanta Sofía acompaña en solitario a sus padres, los Reyes, Felipe y Letizia, al acto de la Fiesta Nacional celebrado este 12 de octubre. La princesa Leonor no ha podido acudir debido a que se encuentra cursando el segundo curso de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, en Londres. Su agenda escolar no le ha permitido estar presente en el desfile militar, que contará con el vuelo acrobático de las siete aeronaves del Ejército del Aire y el Espacio, uno de los momentos más esperados por los asistentes al desfile. A la hija menor de los monarcas, a pesar de no contar con la compañía de su hermana, cada vez se le ve más cómoda en su papel como infanta en este tipo de actos. Sofía ha vuelto a sorprender con la elección de su estilismo para el solemne acto.

Desde el 2014, Leonor y Sofía comenzaron a acudir a este desfile militar y desde entonces todas las miradas se pudieron en ellas. Con el paso de los años, la infanta Sofía va consiguiendo marcar su propio estilo. Hemos sido testigo de su evolución y de cómo ha ido desmarcándose del estilo de su hermana. Con prendas de inspiración boho, mucho más relajadas y sin pomposidades, Sofía se ha convertido en toda una inspiración para las jóvenes de su edad. E incluso para mujeres si se adaptan sus prendas.

La infanta Sofía elige un mini vestido en azul con lunares en blanco

Para este 12 de octubre, la infanta se ha decantado por un impecable vestido de gasa en azul con lunares en diferentes tonalidades. Es de Carolina Herrera, una de las firmas favoritas de Letizia y de sus hijas. Se trata de un diseño vaporoso, de manga larga, por encima de la rodilla y con cuello a la caja. En la página web está disponible en dos versiones: una larga y otra corta. Sin embargo, ella todavía lo ha acortado más customizando así el vestido. El hecho de rediseñar los vestidos que usan es algo habitual en las hijas de los Reyes, quienes incluso customizan los de Zara. Precisamente debido al tejido del vestido, al vuelo del mismo y al aire en la capital madrileña, Sofía ha tenido que estar muy pendiente de que no le jugara una mala pasada y ha tenido que estar sujetándose la pieza que le sentaba como un guante.

Ha sorprendido que la infanta haya elegido el mismo estampado que su madre, la Reina Letizia, quien también ha apostado por este estampado tan flamenco. Los lunares son uno de los estampados más españoles y ambas han querido hacer un guiño a través de su vestimenta al país en un día tan importante para el pueblo como es el Día de la Hispanidad. Los lunares es uno de los prints que nunca pasan de moda. Se adaptan a los nuevos tiempos, se renuevan y se reinventan pero siempre están a la orden del día.

Por lo que no es de extrañar que incluso las firmas de Alta Costura eligen telas en este estampado para sus vestidos más impactantes e imponentes. Los lunares es uno de los estampados favoritos para celebrities o royals, como es el caso de Kate Middleton, que ha caído rendida en más de una ocasión a este coloreado tan español.

El resto del estilismo de la hija menor de los Reyes

A sus pies, la hija de los Reyes ha optado por la comodidad de unas sencillas bailarinas en azul marino. A pesar de que en ocasiones anteriores la hemos visto lucir algo de tacón, para este acto, en el que tiene que pasar un largo tiempo de pie, ha elegido este calzado, uno de los más vistos a lo largo de los años.

La infanta Sofía ha dejado su larga melena rubia suelta y peinada con algunas ondulaciones. Sin lugar a dudas, la cabellera de la joven es ya toda una seña de identidad. Con un sutil maquillaje en el que destacaba unos labios con gloss, Sofía acaparaba todas las miradas. Sin joyas, la hija de los Reyes ha vuelto a triunfar en su última aparición pública. Una vez que termine el desfile militar, ella regresa a La Zarzuela mientras que sus padres se desplazarán hasta el Palacio Real donde tiene lugar la recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional.