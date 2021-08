Una de las mujeres más elegantes de España y la diseñadora de moda. Inés Domecq ha lucido el conjunto ideal del verano

En muy poco tiempo Inés Domecq se ha convertido en una de las diseñadoras con más éxito del momento gracias a sus vestidos y a algún que otro conjunto. La marquesa de Almenara ya estaba considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país cuando comenzó a diseñar, primero colecciones cápsula para la firma Coosy y ya después bajo su propia marca The IQ Collection.

La fiebre por sus diseños no ha dejado de crecer. Desde la Reina Letizia a Paz Vega, pasando, lógicamente por las mujeres de la familia Alba, a la que ella pertenece al estar casada con Javier Martínez de Irujo, sobrino del actual Duque de Alba. Desde que la Reina eligiera su mono de volantes para inaugurar Fitur, el pasado mes de mayo, no ha habido una boda, comunión o bautizo relevante que no haya tenido entre su invitadas un traje de la jerezana. Pero entre todos sus diseños hay un conjunto que ha triunfado por encima de todos, y ha sido la propia Inés la mejor modelo.

Inés Domecq está pasando unos días de vacaciones en Marbella y en una salida con unos amigos la vimos con uno de los conjuntos más bonitos de su colección… y de todo el verano. Se trata del modelo Cayetana, compuesto por un conjunto de falda midi de talle alto ligeramente evasé y top de escote cuadrado y tirantes con volantes en blanco con bordado floral multicolor. Un modelo que es de lo mejorcito que hemos visto estos meses, y que ella ha combinado con unas sandalias planas de tiras nude y un bolso azul acolchado de Bottega Veneta.

El conjunto que ha conquistado a Inés Domecq y a todas las mujeres de la familia Alba

Pero Inés no ha sido la primera de la familia Alba que ha llevado este conjunto. Eugenia Martínez de Irujo y su hija,Tana Rivera, ya antes habían lucido este modelo, en distintas versiones. La primera fue la hija de la duquesa de Montoro, quien eligió el modelo Cayetana, pero en rojo, para acudir en Sevilla al bautizo de Rosario, la hija de Fernando Fitz-James-Stuart y Sofía Palazuelo . La joven fue la más espectacular de todas las invitadas.

Días después, fue su madre la que acudió a la entrega de los premios Diversa en el Círculo de Bellas Artes luciendo la falda del conjunto Cayetana, que ahora luce Inés, pero combinada con una camisa blanca cruzada y un fajín, también de la colección cápsula de verano de The IQ Collection.

Siempre la más elegante entre todas las invitadas

Inés Domecq ha sido esta temporada la invitada más elegante en todos las bodas a las que ha acudido. Comenzando por la de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, a la que asistió con uno de su modelos. Pero también en aquellas en las que llevó creaciones de su amigo Roberto Diz, para quien ella es su mejor musa.